Pablo José Pérez: El juez que decidió la custodia de Ángel en favor de su mamá

Tragedia en Comodoro Rivadavia: La muerte de Ángel López pone en la mira a la justicia

La conmoción en Comodoro Rivadavia crece tras el fallecimiento de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años. El foco de atención se centra en el juez que permitió su regreso con la madre, en medio de una peligrosa disputa familiar.

Las circunstancias alrededor de la muerte del pequeño Ángel, que ocurrió tras un regreso a la casa de su madre, Mariela Altamirano, han suscitado numerosas interrogantes sobre la decisión judicial que desembocó en esta tragedia. El niño fue llevado al hospital, donde se confirmaron sus decesos después de estar internado en terapia intensiva.

Conflictos familiares y decisiones cuestionables

El padre de Ángel, Luis López, y su pareja han manifestado abierta responsabilidad hacia la madre. Durante la noche de Pascuas, según el relato de Altamirano, fue su esposo quien notó que el niño no respiraba. Esto desató una serie de acontecimientos que terminaron en la muerte del pequeño, lo que ha llevado a la madre a defenderse, asegurando: «Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegi y lo busqué».

Un entorno judicial complejo

Ángel estaba atrapado en una compleja batalla legal por su custodia, con denuncias de violencia provenientes de ambas partes involucradas. Fuentes revelan que Mariela Altamirano tenía antecedentes por maltrato y previamente había perdido la tenencia de otro hijo, mientras que el padre también enfrentaba denuncias de violencia familiar en Chubut.

La decisión del juez Pérez

En este delicado contexto, el juez Pablo José Pérez optó por otorgar la tenencia a Altamirano, permitiendo un proceso de revinculación. Sin embargo, se ha informado que el niño no deseaba regresar a su casa materna, una situación que quedó registrada en un video, donde se lo ve llorando por no querer ir con su madre.

El perfil del juez cuestionado

Pablo José Pérez, a sus 42 años, es un magistrado de perfil bajo en los tribunales de Comodoro Rivadavia. Nacido y formado como abogado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, asumió como juez coordinador en octubre de 2022. Hasta la fecha, su carrera no había estado marcada por casos de gran repercusión mediática.

Demandas de justicia y reclamos familiares

Raúl Yauco, quien ha estado involucrado en una lucha por la custodia de sus nietos, ha salido a cuestionar la actuación del juez. «No puedo ver a mis cuatro nietos debido a una denuncia falsa», expresa, resaltando cómo las decisiones judiciales pueden afectar a numerosas familias. Yauco exige respuestas y justicia en el caso de Ángel López, aludiendo a la falta de comunicación con el juez sobre la situación de sus nietos.

Críticas a la gestión del magistrado