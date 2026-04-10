Anthropic firma millonario acuerdo con CoreWeave para potenciar su IA Claude

La colaboración entre ambas empresas marca un hito en la capacidad de procesamiento para modelos de IA, abordando una creciente demanda del mercado.

Anthropic PBC ha establecido un acuerdo estratégico con CoreWeave Inc. para aprovechar sus centros de datos, lo que representa un avance significativo en sus capacidades de inteligencia artificial. Este acuerdo, que se extiende por varios años, permitirá a Anthropic expandir la implementación de sus modelos de IA, incluyendo a Claude, y fue anunciado oficialmente el viernes por CoreWeave.

El CEO de CoreWeave, Michael Intrator, confirmó que esta colaboración incluye el uso de diversas arquitecturas de chips de Nvidia Corp. en ubicaciones de datos en Estados Unidos. Se estima que el contrato tiene un valor de “varios miles de millones de dólares”, aunque los detalles financieros exactos permanecen en el ámbito privado.

Implicancias del Acuerdo para el Mercado de IA

Las acciones de CoreWeave han experimentado un notable aumento, subiendo un 13% a US$104,27 el mismo día del anuncio, acumulando una impresionante ganancia del 46% en lo que va del año. Este notable desempeño en el mercado refleja la creciente demanda por servicios de inteligencia artificial, en la cual Anthropic y OpenAI se han convertido en líderes indiscutidos.

Capacidad de Procesamiento y Futuro de la IA

Anthropic ha enfrentado desafíos en la gestión de la alta demanda de sus servicios de IA, y su compromiso de inversión de US$50.000 millones en nuevos centros de datos en el país subraya su ambición de expandir su capacidad computacional. El interés creciente en esta tecnología ha llevado a la empresa a ser valorada en aproximadamente US$380.000 millones, tras la recaudación de US$30.000 millones en la última ronda de financiamiento.

Alianzas Estratégicas en el Sector

Recientemente, Anthropic también forjó una asociación con Broadcom Inc. y Google, lo que asegura un suministro de 3,5 gigavatios de energía, suficiente para abastecer a 750.000 viviendas al mismo tiempo. Esta alianza representa un paso crucial hacia un crecimiento sostenido en capacidades de inteligencia artificial.

CoreWeave, por su parte, se ha posicionado como un jugador clave en el campo del cloud computing, específicamente para cargas de trabajo de IA. La firma cuenta actualmente con 43 centros de datos y ha asegurado más de 3 gigavatios de energía para sus operaciones, destacándose como un proveedor esencial para gigantes como Microsoft Corp..

Con este acuerdo, CoreWeave se alinea con los principales actores en el desarrollo de inteligencia artificial, incluyendo a Anthropic, OpenAI, Google y Meta, ampliando su influencia en el mercado y asegurando su posición como un líder en servicios de computación en la nube.