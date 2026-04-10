Bullrich defiende a Adorni en medio de su afectación

Patricia Bullrich expresó su apoyo a Manuel Adorni durante un encuentro en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, destacando que, a pesar de la polémica que lo rodea, Javier Milei ha decidido mantenerlo como jefe de gabinete.

Este viernes 10, Bullrich defendió a Adorni, quien se encuentra “muy afectado” por los recientes acontecimientos judiciales que lo involucran. Resaltó que su decisión de permanecer en el cargo no es un tema que le competa a ella, sino una determinación del presidente Milei.

Una Reflexión sobre la Política

“No puedo juzgar las decisiones que él tomaría, dado que recién empieza en el ámbito político. Su trayectoria proviene del sector privado”, reflexionó Bullrich.

Apoyo a la Justicia

La exministra subrayó que corresponde a la justicia determinar la culpabilidad de Adorni en el caso en cuestión. “Dejemos que la Justicia se exprese; la decisión de Miles de mantenerlo en su puesto está tomada”, afirmó Bullrich.

Impacto en el Gobierno

En relación a las implicaciones para el Gobierno, Bullrich aseguró que el Ejecutivo se mantendrá firme en no prejuzgar a nadie hasta que un fallo judicial lo decida. “El Gobierno continuará esta línea: no condenar sin prueba”, expresó.

Una Relación Delicada

Sobre la posibilidad de que Adorni tome licencia, Bullrich aclaró que es una cuestión personal entre él y el presidente y no le corresponde a ella inmiscuirse: “Es un tema que él debe discutir en privado con Messi”, añadió.

Reflexiones sobre la Inflación y el FUTURO

Durante su exposición, Bullrich abordó el tema de la inflación, afirmando que aunque “ahora subió, hay tendencias que indican que bajará”. En este sentido, comparó la actual situación económica con la fluctuación del riesgo país.

Relaciones en el Contexto Político

La senadora también tocó su relación con Mauricio Macri y con Victoria Villarruel, afirmando que son imprescindibles para avanzar en la agenda legislativa sin conflictos innecesarios.

Construyendo el Futuro

Finalmente, Bullrich hizo un llamado a la unidad dentro de su espacio político, sugiriendo que organizarse es esencial para enfrentar las próximas elecciones en 2027. “No podemos permitirnos ir divididos”, enfatizó con determinación.