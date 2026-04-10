Mujeres jóvenes buscan crear startups STEM con impacto social

La Fundación Global Shapers Buenos Aires presenta una emocionante oportunidad para jóvenes emprendedoras de transformar sus ideas en proyectos tecnológicos con impacto social.

Una Iniciativa que Empodera a Mujeres Jovenes

El nuevo programa STEMPRENEURS busca incubar 20 startups lideradas por mujeres de entre 18 y 30 años en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La propuesta está diseñada para convertir habilidades en ciencia y tecnología en soluciones innovadoras para el bien común.

Un Camino de Aprendizaje y Desarrollo

Durante cinco meses, las participantes se organizarán en equipos interdisciplinarios y trabajarán en el desarrollo de soluciones tecnológicas que aborden problemáticas específicas de sus comunidades. La inauguración del programa está pautada para el 9 de mayo, y a lo largo de este periodo, se ofrecerán 10 talleres virtuales centrados en el emprendedurismo.

Mentorías y Capacitación Especializada

Las participantes contarán con el apoyo de mentores, expertos en el ámbito tecnológico, quienes brindarán orientación a lo largo de todo el proceso de creación de sus proyectos.

Fases Clave del Programa

Las jóvenes emprendedoras avanzarán a través de etapas fundamentales que incluyen:

Validación del problema, diseño de la propuesta de valor y construcción de un modelo de negocio. También crearán prototipos visuales (MVP) y prepararán pitches para presentar sus iniciativas con profesionalismo.

Demo Day: La Oportunidad de Presentar

El programa culminará en septiembre con un Demo Day. Durante este evento, un jurado especializado evaluará los proyectos, seleccionando las iniciativas más destacadas para recibir apoyo adicional y la posibilidad de obtener premios para su desarrollo futuro.

Inscripciones Abiertas y Gratuitas

La convocatoria para participar en STEMPRENEURS es gratuita y abierta hasta el 26 de abril mediante un formulario en línea. Los cupos son limitados y la selección se basará en criterios de diversidad territorial, motivación y compromiso.

Un Nuevo Capítulo en el Emprendimiento Femenino

STEMPRENEURS se presenta como una evolución del programa anterior STEM UP!, que capacitó a más de 300 mujeres en habilidades de liderazgo y networking. Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial, continúa su labor en más de 150 países, fomentando el compromiso social entre los jóvenes líderes de Buenos Aires.