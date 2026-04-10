Trelew reanuda Pro.Cre.Ar. y destina 68 viviendas a la Policía

El gobernador Ignacio Torres anunció la asignación de 68 casas a la fuerza policial de la provincia, como parte de un gran proyecto de desarrollo habitacional en conjunto con el programa Pro.Cre.Ar.

En una reunión clave con representantes del Consejo de Bienestar Policial (Co.Bi.Pol.), el mandatario de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, confirmó que 68 de las 204 viviendas que se están construyendo en Trelew serán destinadas al personal de la policía provincial. Esta obra, que fue detenida a nivel nacional, ahora se encuentra bajo la ejecución directa de la provincia gracias a una inversión que supera los 8.700 millones de pesos.

El encuentro incluyó la participación del jefe y subjefe de la Policía del Chubut, comisarios generales Andrés García y Mauricio Zabala, así como miembros del Co.Bi.Pol. como el subcomisario Cristian Ríos y el comisario mayor (R) Ariel Chavero.

El avance del proyecto es significativo; actualmente, se encuentra en un 92.85% de finalización general, con un progreso del 88.45% en el Sector 1, 89.66% en el Sector 2 y 88.22% en el Sector 3.

Compromiso con el bienestar policial

“No solo hemos reactivado el primer Pro.Cre.Ar. del país, sino que estamos brindando una respuesta concreta a las necesidades habitacionales de nuestros agentes”, enfatizó Torres, subrayando la importancia de este proyecto para quienes cumplen con un rol fundamental en la seguridad de la comunidad.

Además, el gobernador recordó que la paralización de proyectos de obra pública dejó a muchas familias sin respuestas y a trabajadores de la construcción en incertidumbre. “Hemos trabajado incansablemente para reanudar esas obras y ofrecer soluciones reales a cientos de familias que pronto podrán tener su hogar”, agregó.

Detalles del desarrollo habitacional

El proyecto “Trelew 204 Viviendas – Programa Pro.Cre.Ar. II” incluye un total de 204 casas, situadas en un área que se extiende entre varias calles de la ciudad. Con el impulso del Gobierno del Chubut, los trabajos avanzan gracias a una inversión provincial que garantiza la finalización de la obra y el acceso a viviendas en un entorno urbano ordenado.

Cada una de las viviendas, distribuidas en tres sectores de 68 unidades cada uno, contará con amplios espacios que van de 63,5 a 64 m², sumando un total de aproximadamente 13.000 m² de construcción. Las casas estarán equipadas con instalaciones sanitarias completas, eléctricas, gas natural y conexiones básicas para cocina y calefacción.