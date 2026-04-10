Ex-policía de NY condenado a hasta nueve años por muerte de hombre en scooter

Un exservidor de la policía de Nueva York ha sido sentenciado a tres a nueve años de prisión por lanzar un cooler con refrescos a un sospechoso que intentaba escapar, provocando que este perdiera el control de su scooter y falleciera.

Erik Duran, de 38 años, fue declarado culpable de homicidio involuntario tras la muerte en 2023 de Eric Duprey, de 30. Duran argumentó que su acción tenía como objetivo proteger a otros oficiales del scooter que se aproximaba. Este caso marca la primera vez en más de dos décadas que un exoficial del NYPD recibe una condena por una muerte ocurrida en servicio.

Un Trágico Suceso en el Bronx

Durante la sentencia, Duran expresó su pesar ante el juez de Bronx, lamentando la muerte de Duprey y asegurando que nunca deseó que esto ocurriera. «Sentí que hice lo que pude para ayudar,» dijo, mientras se disculpaba con la familia de Duprey en español.

El Impacto en la Familia de la Víctima

La madre de Duprey, Gretchen Soto, visiblemente angustiada, se dirigió al tribunal expresando su dolor: «No hay palabras para describir lo que siento.»

El Juicio y la Decisión del Juez

El juez Guy Mitchell rechazó la defensa de Duran, considerando que lanzó el cooler por frustración ante la huida de Duprey. Mitchell concluyó que, sin la intervención de Duran, Duprey podría haber sido arrestado en otra ocasión.

Reacciones y Controversia en la Corte

Tras la decisión, la protesta estalló en el pasillo del tribunal, con declaraciones de que «nadie está por encima de la ley.» La pareja de Duprey, Pearl Velez, también expresó su desaprobación a las disculpas de Duran, cuestionando la sinceridad de sus palabras.

Respaldo a Duran y las Implicaciones para la Policía

La Asociación Benevolente de Sargentos del NYPD ha defendido a Duran, afirmando que miles de oficiales firman una petición en su apoyo. Su presidente, Vincent Vallelong, advirtió que la condena de Duran podría crear un ambiente de miedo entre los oficiales al momento de tomar decisiones críticas.

Antecedentes y Circunstancias de la Fatalidad

Duran, un veterano de 13 años en el NYPD, se encontraba en una operación encubierta el 23 de agosto de 2023 cuando un video de vigilancia lo mostró lanzando un cooler hacia Duprey, quien conducía un scooter por la vereda. El impacto causó que Duprey chocara contra un árbol, sufriendo heridas fatales.

La Historia Personal de la Víctima

Antes de su trágica muerte, Eric Duprey era un conductor de entregas y padre de tres hijos pequeños. Su madre, que habló con él justo antes del incidente, refutó las afirmaciones de las autoridades sobre su participación en actividades ilegales.

Un Llamado a la Justicia

Soto subrayó que su hijo no es solo un nombre en un expediente policial y clamó por justicia, expresando el dolor indescriptible que siente por su pérdida.