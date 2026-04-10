Exconcejal kirchnerista suma 11 años de prisión por nuevos abusos a menores

Escándalo en Santa Cruz: Un exconcejal condenado a más de 27 años de cárcel por abuso sexual

En un impactante giro de los acontecimientos, un exconcejal de Río Gallegos, envuelto en un oscuro escándalo de abusos, suma una nueva condena que deja a la comunidad conmocionada. La justicia ha dictado 11 años adicionales de prisión a Emilio Maldonado, quien ya se encontraba cumpliendo 16 años por casos anteriores.

El tribunal oral de Río Gallegos ha decidido imponer una severa condena a Emilio Maldonado, exconcejal del Frente de Todos, por abuso sexual de menores entre 2016 y 2020. La reciente sentencia se une a los 16 años que Maldonado ya enfrenta por violaciones a dos niñas, elevando su total de condena a más de 27 años.

Los Terribles Delitos de Maldonado

En el segundo juicio, que finalizó el pasado viernes, los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Carlos Arenillas lo encontraron culpable de «abuso sexual gravemente ultrajante, con tres víctimas», así como de «abuso sexual simple agravado por la guarda». Las víctimas tenían entre 4 y 9 años, y accedía a ellas creando lazos estrechos con sus familias, muchas de ellas militantes de su mismo partido.

Un Juicio Marcado por la Indignación

Durante el proceso, se presentaron múltiples testimonios que relatan cómo Maldonado logró acercarse a los niños. En una de las audiencias, se reveló que una de las madres llegó a compartir momentos íntimos con él, hasta presenciar el nacimiento de una de sus hijas. Este mismo círculo de confianza fue utilizado por el condenado para llevar a cabo sus atrocidades.

Reacciones del Público y el Veredicto

Al finalizar la lectura del fallo, las familias de las víctimas mostraron su descontento con la duración de la condena. Varias madres se expresaron ante la prensa con la frustración de que, a pesar de tratarse de múltiples casos, la sentencia pareciera insuficiente. “Es una burla”, exclamó una madre, señalando que la suma total de víctimas no se vio reflejada en la severidad de la pena.

La Defensiva de Maldonado y Críticas a las Autoridades

Maldonado había solicitado prisión domiciliaria por cuestiones de salud, alegando tener cáncer terminal, lo que provocó más indignación entre las familias de las víctimas. “Vemos que está perfectamente bien”, denunciaron, apuntando que él busca evitar el cumplimiento de su condena en prisión. Las madres lamentaron que su resguardo parece ser más importante que el bienestar de sus hijas, quienes no tienen apoyo emocional adecuado tras el escándalo.

Contexto del Escándalo

El escándalo estalló a finales de junio de 2020, cuando la madre de una de las víctimas llevó a cabo una denuncia que se hizo viral en redes sociales. Enfrentado a la presión pública, Maldonado presentó su renuncia antes de que se iniciara la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante destinada a abordar su caso. Desde entonces, las denuncias se han multiplicado, culminando en este nuevo fallo judicial que ilustra la gravedad de sus crímenes.

Consecuencias para el Exconcejal