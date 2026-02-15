Esta Semana: Estrenos Imperdibles como ’56 Días’ y ‘Soy Gordon Ramsay’

Descubre las imperdibles propuestas que el streaming tiene para ofrecerte esta semana, desde emocionantes thrillers hasta documentales fascinantes.

Thriller Erótico: Un Romance y un Misterio

Desde el miércoles, llega a Prime Video un emocionante thriller con toques eróticos protagonizado por Dove Cameron y Avan Jogia. La trama gira en torno a un romance fugaz que da un giro inesperado con el hallazgo de un cuerpo en un departamento. Esta serie, desarrollada por Lisa Zwerling y Karyn Usher, está basada en la novela homónima de la autora irlandesa Catherine Ryan Howard, conocida por su maestría en el suspenso.

Aventura Gastronómica con Gordon Ramsay

Desde el martes a las 22, en F&A y disponible en el On Demand de Flow, el icónico chef inglés Gordon Ramsay comparte su vida en una nueva docuserie. Con un total de 17 estrellas Michelin a su nombre, Ramsay explora cómo equilibrar su extendido imperio gastronómico con la vida familiar, enfocándose en su mayor proyecto ubicado en el rascacielos 22 Bishopsgate de Londres, acompañado de su esposa Tana y sus seis hijos.

Un Robin Hood Moderno en el Norte de Europa

Desde el jueves, la serie nórdica de suspenso que refleja las consecuencias de una crisis global se presenta en Netflix. Con un enfoque en un Robin Hood contemporáneo, la historia, inspirada en hechos reales, cuenta con la actuación de Peter Franzén y es creada por Miikko Oikkonen, reconocidos por su exitoso drama Bordertown.

Éxitos de Espionaje y Conspiraciones

Desde el viernes en Disney+, se estrena la tercera temporada de un thriller de acción centrado en el agente Peter Sutherland. Reclutado por un programa secreto de inteligencia estadounidense, su misión es desentrañar una conspiración política que podría desatar un atentado. Con un sólido elenco que incluye a Gabriel Basso y Luciane Buchanan, este regreso promete mantener a la audiencia al borde del asiento.

La Historia de un Boxeador Legendario

La película dedicada a Arturo Godoy, un destacado boxeador chileno, se estrenará el viernes en Mubi. Ambientada en la década de 1940, la biografía cinematográfica relata su llegada a Nueva York, donde enfrenta a Joe Louis por el título mundial. Con un elenco que incluye a Marko Zaror, Fiorella Bottaioli, Uriah Hall y Benjamín Vicuña, este filme promete ser un tributo emocionante a la vida del campeón.

Encuentros y Reflexiones en la Toscana

Desde el viernes en Netflix, Juliette Binoche protagoniza una cautivadora cinta dirigida por Abbas Kiarostami. Esta coproducción entre Francia, Italia e Irán narra el encuentro entre un escritor inglés, defensor del valor de la copia, y una galerista francesa que es una de sus fervientes lectoras. Ganadora del premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes de 2010, esta película ofrece una experiencia visual y narrativa encantadora.

Thriller Español de Suspenso

Finalmente, la película española que explora la desaparición misteriosa y un incendio inminente se sumará a la lista de estrenos. Protagonizada por Belén Cuesta, Enric Auquer y Joaquín Furriel y dirigida por David Victori, Sky Rojo, promete mantener a todos intrigados hasta el último instante. Este thriller psicológico promete un desarrollo lleno de tensiones y giros inesperados.