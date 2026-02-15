Una reciente encuesta nacional realizada por el polémico consultor Jorge Giacobbe ha desatado un torbellino de opiniones en el ámbito político argentino. Los resultados, que reflejan la actual polarización en el país, traen críticas directas tanto para el presidente Javier Milei como para la exmandataria Cristina Kirchner.

Este sondeo, que abarcó 2.500 entrevistas a nivel nacional entre el 27 de enero y el 2 de febrero, arroja resultados con un margen de error de ±2%. Los datos recabados no solo muestran un termómetro de la situación política, sino que también abordan temas candentes de la actualidad.

Reformas en Debate: ¿Qué Piensan los Argentinos?

El informe de Giacobbe incluye opiniones sobre reformas cruciales que se discuten en el Congreso. Los números son los siguientes:

Reforma Laboral

El 45,6% de los encuestados apoya la reforma laboral, mientras que el 42,7% se manifiesta en contra.

Reforma Tributaria

En cuanto a la reforma tributaria, el apoyo alcanza el 36,4%, con un 27,2% de rechazo.

Reforma Previsional

La reforma previsional cuenta con un respaldo del 32,1% y una oposición del 35,6%.

Opiniones sobre el Régimen Penal Juvenil

El 63,6% de los encuestados sugiere bajar la edad de imputabilidad a 13 años, en referencia al proyecto que ha recibido media sanción para reducirla a 14.

La Imagen de Javier Milei: ¿Un Descenso en Su Popularidad?

En cuanto a la percepción del presidente, Milei presenta un saldo negativo. Solo el 42,8% tiene una imagen positiva de él, mientras que un 47,1% lo ve de forma negativa. Esto se refleja en su descenso desde un pico de popularidad del 58,7% en mayo de 2024.

Comparaciones con Otros Dirigentes

Patricia Bullrich se posiciona ligeramente por encima de Milei, con un respaldo de +44% frente a un -45,8% de imagen negativa.

Desafíos para Cristina Kirchner

El panorama para Cristina es aún más complicado. En su ranking de imagen, su saldo negativo llega al -60,5%, con un 21,9% de percepción positiva y un 12% de regular. Además, una pregunta específica sobre su figura política arroja resultados desfavorables, evidenciando un claro descontento entre la población.