Este sondeo, que abarcó 2.500 entrevistas a nivel nacional entre el 27 de enero y el 2 de febrero, arroja resultados con un margen de error de ±2%. Los datos recabados no solo muestran un termómetro de la situación política, sino que también abordan temas candentes de la actualidad.

Reformas en Debate: ¿Qué Piensan los Argentinos?

El informe de Giacobbe incluye opiniones sobre reformas cruciales que se discuten en el Congreso. Los números son los siguientes:

Reforma Laboral

El 45,6% de los encuestados apoya la reforma laboral, mientras que el 42,7% se manifiesta en contra.

Reforma Tributaria

En cuanto a la reforma tributaria, el apoyo alcanza el 36,4%, con un 27,2% de rechazo.

Reforma Previsional

La reforma previsional cuenta con un respaldo del 32,1% y una oposición del 35,6%.

Opiniones sobre el Régimen Penal Juvenil

El 63,6% de los encuestados sugiere bajar la edad de imputabilidad a 13 años, en referencia al proyecto que ha recibido media sanción para reducirla a 14.

La Imagen de Javier Milei: ¿Un Descenso en Su Popularidad?

En cuanto a la percepción del presidente, Milei presenta un saldo negativo. Solo el 42,8% tiene una imagen positiva de él, mientras que un 47,1% lo ve de forma negativa. Esto se refleja en su descenso desde un pico de popularidad del 58,7% en mayo de 2024.

Comparaciones con Otros Dirigentes

Patricia Bullrich se posiciona ligeramente por encima de Milei, con un respaldo de +44% frente a un -45,8% de imagen negativa.

Desafíos para Cristina Kirchner

El panorama para Cristina es aún más complicado. En su ranking de imagen, su saldo negativo llega al -60,5%, con un 21,9% de percepción positiva y un 12% de regular. Además, una pregunta específica sobre su figura política arroja resultados desfavorables, evidenciando un claro descontento entre la población.