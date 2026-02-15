YouTube presenta una nueva función con IA para capturar momentos especiales

La innovadora función de YouTube promete transformar la forma en que disfrutamos de la música al ofrecer playlists personalizadas adaptadas a los gustos de cada usuario.

YouTube, la popular plataforma de videos en línea, ha lanzado una herramienta innovadora que permite a los usuarios crear listas de reproducción personalizadas con la ayuda de inteligencia artificial. Este avance redefine la experiencia musical al generar playlists únicas basadas en los intereses individuales.

A través de una breve descripción de estilos musicales, artistas o incluso estados de ánimo, los usuarios pueden obtener una selección musical adaptada a cada ocasión. ¿Buscas «música relajante»? ¿O quizás «canciones para una reunión con amigos»? La inteligencia artificial de YouTube responde en cuestión de segundos, facilitando así el acceso a la música que realmente desean escuchar.

Nueva Funcionalidad dirigidas a los Usuarios de YouTube Premium

Este recurso ha sido creado especialmente para quienes buscan optimizar su tiempo y recibir recomendaciones a medida. De esta manera, se elimina la necesidad de seleccionar manualmente cada canción, mejorando notablemente la experiencia del usuario.

Por ahora, esta función está disponible exclusivamente para suscriptores de YouTube Premium y YouTube Music Premium, brindando una ventaja adicional a quienes apoyan la plataforma.

Creando Listas de Reproducción al Instante

Para utilizar esta herramienta, el proceso es sumamente sencillo. Desde la pestaña «Biblioteca» de YouTube Music, el usuario solo necesita pulsar el botón «Nuevo» y seleccionar «Lista de reproducción con IA». A partir de allí, puede escribir o dictar una descripción de la música que desea incorporar.

Esta nueva actualización resulta especialmente útil en contextos como entrenamientos o actividades deportivas, ya que permite armar rápidamente una playlist con música motivadora para acompañar el esfuerzo físico.

Mejoras en la Experiencia Global del Usuario

La inteligencia artificial en YouTube no solo se limita a las listas de reproducción. También permite generar subtítulos automáticos que transcriben y traducen el audio de los videos, ampliando así el acceso a un público más diverso.

Además, esta tecnología impulsa el sistema de recomendaciones, analizando el comportamiento de visualización de cada usuario para sugerir contenido relevante acorde a sus preferencias. Asimismo, ayuda en la identificación de música y otros elementos dentro de los videos, facilitando la gestión de derechos de autor.

Finalmente, los creadores de contenido pueden beneficiarse de herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar su proceso de edición, creando miniaturas y optimizando títulos y descripciones, lo que a su vez incrementa la visibilidad de su trabajo.