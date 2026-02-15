Joven de 18 años asesinado a balazos tras pelea en el corso

Un espectáculo festivo se tornó en horror cuando un ataque armado interrumpió las celebraciones del Carnaval en Mercedes, dejando a la comunidad entera en shock.

Este domingo, alrededor de la 1 de la madrugada, un joven de 18 años identificado como Brian Cabrera fue asesinado a balazos en la avenida 29, en un incidente que sorprendió a los asistentes del corso.

Detalles del enfrentamiento y el fatal desenlace

El violento suceso comenzó tras una discusión, momento en el cual un hombre, acompañado por una mujer, sacó un arma y abrió fuego. Cabrera recibió impactos mortales en la cabeza y en el pecho.

La tragedia tuvo lugar mientras la cantante local Fernanda Otolini se presentaba en el escenario, lo que provocó una evacuación apresurada. Videos que circularon en redes sociales muestran a los músicos arrojándose al suelo y a los asistentes huyendo despavoridos.

Estado crítico y respuestas policiales

Cabrera fue trasladado de urgencia al Hospital Blas L. Dubarry, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida horas después del ataque.

La policía rápidamente actuó y arrestó a dos sospechosos, María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19, madre e hijo. Al joven se le incautó el arma que se cree fue utilizada en el crimen, y la investigación está siendo llevada a cabo por la UFI N° 2 de Mercedes.

Impacto en la comunidad y suspensión de festividades

La Municipalidad de Mercedes emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento de Cabrera y anunciando la suspensión de los eventos restantes del Carnaval. “Desde el estado municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, declararon las autoridades.