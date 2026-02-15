domingo, febrero 15, 2026
InicioNoticias destacadasJoven de 18 años asesinado a balazos tras pelea en el corso
Noticias destacadas

Joven de 18 años asesinado a balazos tras pelea en el corso

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Terrible tragedia en Mercedes: un joven asesinado durante el Carnaval

Un espectáculo festivo se tornó en horror cuando un ataque armado interrumpió las celebraciones del Carnaval en Mercedes, dejando a la comunidad entera en shock.

Este domingo, alrededor de la 1 de la madrugada, un joven de 18 años identificado como Brian Cabrera fue asesinado a balazos en la avenida 29, en un incidente que sorprendió a los asistentes del corso.

Detalles del enfrentamiento y el fatal desenlace

El violento suceso comenzó tras una discusión, momento en el cual un hombre, acompañado por una mujer, sacó un arma y abrió fuego. Cabrera recibió impactos mortales en la cabeza y en el pecho.

La tragedia tuvo lugar mientras la cantante local Fernanda Otolini se presentaba en el escenario, lo que provocó una evacuación apresurada. Videos que circularon en redes sociales muestran a los músicos arrojándose al suelo y a los asistentes huyendo despavoridos.

Estado crítico y respuestas policiales

Cabrera fue trasladado de urgencia al Hospital Blas L. Dubarry, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida horas después del ataque.

La policía rápidamente actuó y arrestó a dos sospechosos, María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19, madre e hijo. Al joven se le incautó el arma que se cree fue utilizada en el crimen, y la investigación está siendo llevada a cabo por la UFI N° 2 de Mercedes.

Impacto en la comunidad y suspensión de festividades

La Municipalidad de Mercedes emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento de Cabrera y anunciando la suspensión de los eventos restantes del Carnaval. “Desde el estado municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, declararon las autoridades.

Video del crimen en el corso de Mercedes
Video del crimen en el corso de Mercedes

Artículo anterior
YouTube presenta una nueva función con IA para capturar momentos especiales
Artículo siguiente
Labour exige a Matt Goodwin de Reform que rechace contenido ‘racista’ compartido por su equipo
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments