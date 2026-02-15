Labour exige a Matt Goodwin de Reform que rechace contenido ‘racista’ compartido por su equipo

Controversia en la Campaña de Reform UK: Acusaciones de Racismo en el Círculo de Matt Goodwin

El candidato de Reform UK en la elección complementaria de Gorton y Denton se encuentra en el centro de un escándalo tras la revelación de contenido racista compartido por miembros de su equipo. La situación pone en jaque su campaña y su imagen política.

Revelaciones Impactantes sobre el Equipo de Campaña

Lucy Powell, diputada del Partido Laborista, ha instado a Matt Goodwin a desmarcarse de ciertas declaraciones hechas por sus colaboradores. En una carta dirigida a Goodwin, Powell destacó una investigación que identificó a cinco miembros de su equipo compartiendo contenido ofensivo en redes sociales, así como su apoyo a organizaciones de extrema derecha.

Los Comentarios Controvertidos de Adam Mitula

Entre los comentarios más alarmantes se encuentran publicaciones de Adam Mitula, gerente de campaña interino en Tameside, quien sugirió que un alto porcentaje de personas trans son pedófilos y utilizó un lenguaje inadmisible. Además, se le atribuyen afirmaciones sobre la existencia de «guetos musulmanes» en el Reino Unido, así como críticas despectivas hacia la figura paterna afroamericana.

Investigaciones del Grupo Anti-Fascista

El grupo Hope Not Hate ha colaborado en la investigación que ha puesto de relieve estas posturas, desafiando así la integridad del candidato y la dirección del partido. A medida que la campaña avanza, estas revelaciones podrían afectar la percepción pública de Goodwin y sus posibilidades en las elecciones.

Un Candidato en el Ojo del Huracán

Goodwin aspira a convertirse en el noveno miembro del Parlamento por Reform UK en una de las contiendas más disputadas de Manchester, donde el dominio laboral podría estar en riesgo. Sin embargo, su campaña se ha visto empañada por declaraciones polémicas, incluyendo su reciente llamado a «dar a las jóvenes una revisión de la realidad biológica».

Reacciones y Consecuencias Potenciales

En su carta, Powell enfatizó que Goodwin no puede permanecer ajeno a estas cuestiones. Si no toma medidas para distanciarse de estas actitudes, corre el riesgo de que los votantes asocien su candidatura con estas posturas dolorosas.

La Posición de Reform UK

Reform UK y Adam Mitula han sido contactados para ofrecer su versión sobre estas acusaciones. El futuro de la campaña de Goodwin dependerá de cómo maneje esta crisis en los días venideros.