Ganadores del Día: Mirtha Legrand, Wanda Nara e Iván de Pineda en Pantalla

Rating de Televisión: La Recuperación de un Sábado Especial

El 14 de febrero trajo consigo un repunte en las cifras de rating de la televisión abierta argentina, con un regreso notable de algunas figuras icónicas de la pantalla.

A pesar de un inicio de año complicado y saturado de cifras decrecientes, el sábado reciente reveló un pequeño resurgir en los números de audiencia, gracias a la presencia de grandes nombres en programas destacados.

Mirtha Legrand Brilló, pero No Suficiente

En su penúltimo programa de La noche de Mirtha, la inigualable Mirtha Legrand se hizo presente a sus 98 años, a tan solo unos días de su celebración número 99. Acompañada de un atractivo panel de invitados que incluía a Luis Luque, Silvia Kutika, Boy Olmi, Carola Reyna y Héctor Maugeri, logró captar la atención, aunque su rating fue de apenas 2,9 puntos, quedándose lejos de los puestos más altos del día.

El Dominio Imbatible de MasterChef Celebrity

Mientras tanto, MasterChef Celebrity se posicionó como el gran ganador del sábado, alcanzando los 4,2 puntos a pesar de tratarse de un recapitulativo de la semana. El carisma de Wanda Nara sigue siendo magnético, asegurando que el formato mantenga su alta audiencia.

Telefe y El Trece en Una Competencia CERCANA

La repetición de La familia Ingalls se quedó con el segundo lugar, registrando 3,3 puntos, lo que permitió a El Trece acercarse a Telefe en el ranking. También, Cine 13 contribuyó con 3,2 puntos al ofrecer la película La estafa maestra, empatando con Escape perfecto, el exitoso juego conducido por Iván de Pineda.

Los Números del Sábado

El top cinco lo completaron Escape perfecto II con 3,1 puntos y Los Simpson, quien cerró la lista con 3 puntos. Estos resultados mantuvieron a Telefe y El Trece en la cima de la sintonía del día.

Los Otros Canales y su Rendimiento

Detrás de los líderes, América tuvo a Pasión de sábado como el programa más visto con 1,1 puntos, mientras que en Elnueve se destacó Implacables con 0,9 puntos. La TV Pública vio empatados tres ciclos en lo más visto, todos con 0,7 puntos: Se siente Argentina, Se siente Argentina II y Sorteo del loto. Por su parte, Net TV y Bravo no lograron cifras destacables, con Cine Net en 0,6 puntos y la telenovela Esmeralda alcanzando solo 0,1 puntos.

Un Sábado de Competencia Activa