Estabilización Económica: Consumo Bajo, Salarios Estancados y Provincias en Alerta

A pesar de la apertura de nuevos locales, el escenario económico en Argentina presenta un cuadro mixto, donde el crecimiento se ve afectado por un consumo más moderado y desigual. Así lo analizó la economista Virginia Giordano en una entrevista reciente.

Giorgio destacó que el panorama económico del país no presenta una mejora uniforme. “Los datos en medio de la crisis parecen contradictorios”, afirmó, señalando que, si bien ciertos sectores muestran un aumento en la actividad, el gasto promedio de los consumidores ha disminuido. “La gente gasta menos y su permanencia en lugares de consumo también se acorta”, explicó, refiriéndose al avance del turismo y su impacto en el gasto general.

Transformaciones en los Hábitos de la Clase Media

En este contexto, la clase media está adaptando sus hábitos de consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo. “El cambio es evidente: ahora se prioriza un consumo más consciente”, señaló Giordano, lo que afecta la performance de los comercios, incluso en medio de la expansión de nuevos negocios.

El Aumento de los Gastos en Servicios

Giordano subrayó también el crecimiento de los gastos en servicios dentro de la canasta familiar. “Los servicios han pasado a representar un mayor porcentaje del consumo”, advirtió, lo que limita la capacidad de los consumidores para destinar dinero a ropa o compras en comercios.

Ingresos y Recuperación Parcial

A pesar de algunos avances económicos, la mejora de los ingresos continúa siendo parcial. “Los salarios están entre un 20% y 25% por debajo de los niveles de 2017”, informó, lo que da lugar a un consumo más selectivo y segmentado.

Endeudamiento y Fragilidad Económica

La economista también hizo hincapié en el creciente endeudamiento de los argentinos, lo que es visto como una señal de fragilidad. “El aumento en la mora de tarjetas y billeteras virtuales es preocupante. Muchos argentinos ya no logran llegar a fin de mes», sentenció.

La Necesidad de Reformas Económicas

Por último, Giordano concluyó que, aunque hay cierta actividad económica en crecimiento a nivel macroeconómico, persisten deudas estructurales que deben ser abordadas. “La economía está avanzando, pero no de manera equitativa. Es crucial implementar reformas para mejorar la competitividad y sostener el consumo en el mediano plazo”, afirmó.