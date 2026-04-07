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Resultados de la Quiniela del Lunes 6 de Abril: Nacional y Provincia

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Resultados de la Quiniela en Argentina – 6 de abril: ¡Descubre los números más afortunados!

La emoción del juego está en su mejor momento. Aquí te presentamos los resultados más recientes de la Quiniela, donde la suerte puede sonreír a cualquiera. ¡No te lo pierdas!

Resultados Quiniela Nacional del 6 de abril

El número ganador: 9711

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 9711
  2. 1280
  3. 0145
  4. 0056
  5. 4843
  6. 3198
  7. 6734
  8. 7604
  9. 0735
  10. 7329
  11. 3016
  12. 6590
  13. 9625
  14. 8928
  15. 1361
  16. 3432
  17. 9367
  18. 0633
  19. 8361
  20. 7192

Resultados Quiniela Provincia del 6 de abril

El número destacado: 0250

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 0250
  2. 5440
  3. 6701
  4. 4768
  5. 7770
  6. 3173
  7. 6031
  8. 3180
  9. 4668
  10. 0663
  11. 1475
  12. 4085
  13. 9070
  14. 4467
  15. 6428
  16. 1060
  17. 8769
  18. 3704
  19. 2108
  20. 6968

Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de abril

Número líder: 9940

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 9940
  2. 2584
  3. 9996
  4. 8943
  5. 6466
  6. 7947
  7. 6068
  8. 1902
  9. 3809
  10. 7226
  11. 1046
  12. 0481
  13. 7369
  14. 1145
  15. 4577
  16. 9156
  17. 7945
  18. 6256
  19. 8657
  20. 3021

Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de abril

Número destacado: 5943

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 5943
  2. 1461
  3. 4124
  4. 2351
  5. 4172
  6. 4719
  7. 7531
  8. 7678
  9. 6500
  10. 0583
  11. 4344
  12. 3968
  13. 5183
  14. 0584
  15. 0184
  16. 8110
  17. 3770
  18. 9508
  19. 9811
  20. 7578

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de abril

Número principal: 4740

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 4740
  2. 7327
  3. 8568
  4. 3747
  5. 1181
  6. 2202
  7. 6022
  8. 4911
  9. 7479
  10. 8179
  11. 4072
  12. 9646
  13. 9282
  14. 7006
  15. 8305
  16. 2275
  17. 2403
  18. 0455
  19. 4301
  20. 3745

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de abril

Número relevante: 2886

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 2886
  2. 8000
  3. 9649
  4. 3792
  5. 9494
  6. 3774
  7. 5597
  8. 9694
  9. 2108
  10. 8009
  11. 4991
  12. 0938
  13. 7869
  14. 9987
  15. 9845
  16. 0643
  17. 8919
  18. 9024
  19. 1297
  20. 2191

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de abril

El número destacado: 6063

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 6063
  2. 2939
  3. 8035
  4. 8833
  5. 4580
  6. 0771
  7. 0028
  8. 1046
  9. 2508
  10. 8030
  11. 3238
  12. 2240
  13. 7805
  14. 9053
  15. 3624
  16. 9211
  17. 8712
  18. 3355
  19. 6940
  20. 4615

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de abril

Número clave: 0743

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 0743
  2. 5448
  3. 0491
  4. 6271
  5. 4966
  6. 7191
  7. 8834
  8. 7604
  9. 7485
  10. 7349
  11. 0413
  12. 5742
  13. 4106
  14. 8558
  15. 0540
  16. 2383
  17. 6757
  18. 7592
  19. 1420
  20. 4447

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de abril

Número ganador: 4181

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 4181
  2. 6426
  3. 5831
  4. 8652
  5. 5411
  6. 4737
  7. 1827
  8. 1178
  9. 7708
  10. 6944
  11. 3647
  12. 6377
  13. 7155
  14. 3530
  15. 4339
  16. 4710
  17. 6140
  18. 4627
  19. 1121
  20. 2984

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de abril

Número principal: 6114

Lista de los 20 números sorteados:

  1. 6114
  2. 5440
  3. 8790
  4. 3858
  5. 1146
  6. 0352
  7. 0183
  8. 0643
  9. 2518
  10. 5064
  11. 1143
  12. 5133
  13. 4349
  14. 9931
  15. 1845
  16. 9508
  17. 3962
  18. 1629
  19. 0783
  20. 1548

Resultados de la Quiniela por provincia – 6 de abril

Córdoba: La Previa: 5644 | La Primera: 1212 | Matutina: 5455 | Vespertina: 6306 | Nocturna: 0148

Santa Fe: La Previa: 2545 | La Primera: 4757 | Matutina: 9182 | Vespertina: 7187 | Nocturna: 8945

Entre Ríos: La Previa: 5869 | La Primera: 1354 | Matutina: 8354 | Vespertina: 8942 | Nocturna: 6553

¿Cómo jugar a la Quiniela?

La Quiniela te permite apostar una suma de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Existen varios sorteos diarios en los que los apostadores pueden participar.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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