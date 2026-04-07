Resultados de la Quiniela del Lunes 6 de Abril: Nacional y Provincia

Resultados de la Quiniela en Argentina – 6 de abril: ¡Descubre los números más afortunados!
La emoción del juego está en su mejor momento. Aquí te presentamos los resultados más recientes de la Quiniela, donde la suerte puede sonreír a cualquiera. ¡No te lo pierdas!
Resultados Quiniela Nacional del 6 de abril
El número ganador: 9711
Lista de los 20 números sorteados:
- 9711
- 1280
- 0145
- 0056
- 4843
- 3198
- 6734
- 7604
- 0735
- 7329
- 3016
- 6590
- 9625
- 8928
- 1361
- 3432
- 9367
- 0633
- 8361
- 7192
Resultados Quiniela Provincia del 6 de abril
El número destacado: 0250
Lista de los 20 números sorteados:
- 0250
- 5440
- 6701
- 4768
- 7770
- 3173
- 6031
- 3180
- 4668
- 0663
- 1475
- 4085
- 9070
- 4467
- 6428
- 1060
- 8769
- 3704
- 2108
- 6968
Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de abril
Número líder: 9940
Lista de los 20 números sorteados:
- 9940
- 2584
- 9996
- 8943
- 6466
- 7947
- 6068
- 1902
- 3809
- 7226
- 1046
- 0481
- 7369
- 1145
- 4577
- 9156
- 7945
- 6256
- 8657
- 3021
Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de abril
Número destacado: 5943
Lista de los 20 números sorteados:
- 5943
- 1461
- 4124
- 2351
- 4172
- 4719
- 7531
- 7678
- 6500
- 0583
- 4344
- 3968
- 5183
- 0584
- 0184
- 8110
- 3770
- 9508
- 9811
- 7578
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de abril
Número principal: 4740
Lista de los 20 números sorteados:
- 4740
- 7327
- 8568
- 3747
- 1181
- 2202
- 6022
- 4911
- 7479
- 8179
- 4072
- 9646
- 9282
- 7006
- 8305
- 2275
- 2403
- 0455
- 4301
- 3745
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de abril
Número relevante: 2886
Lista de los 20 números sorteados:
- 2886
- 8000
- 9649
- 3792
- 9494
- 3774
- 5597
- 9694
- 2108
- 8009
- 4991
- 0938
- 7869
- 9987
- 9845
- 0643
- 8919
- 9024
- 1297
- 2191
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de abril
El número destacado: 6063
Lista de los 20 números sorteados:
- 6063
- 2939
- 8035
- 8833
- 4580
- 0771
- 0028
- 1046
- 2508
- 8030
- 3238
- 2240
- 7805
- 9053
- 3624
- 9211
- 8712
- 3355
- 6940
- 4615
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de abril
Número clave: 0743
Lista de los 20 números sorteados:
- 0743
- 5448
- 0491
- 6271
- 4966
- 7191
- 8834
- 7604
- 7485
- 7349
- 0413
- 5742
- 4106
- 8558
- 0540
- 2383
- 6757
- 7592
- 1420
- 4447
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de abril
Número ganador: 4181
Lista de los 20 números sorteados:
- 4181
- 6426
- 5831
- 8652
- 5411
- 4737
- 1827
- 1178
- 7708
- 6944
- 3647
- 6377
- 7155
- 3530
- 4339
- 4710
- 6140
- 4627
- 1121
- 2984
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de abril
Número principal: 6114
Lista de los 20 números sorteados:
- 6114
- 5440
- 8790
- 3858
- 1146
- 0352
- 0183
- 0643
- 2518
- 5064
- 1143
- 5133
- 4349
- 9931
- 1845
- 9508
- 3962
- 1629
- 0783
- 1548
Resultados de la Quiniela por provincia – 6 de abril
Córdoba: La Previa: 5644 | La Primera: 1212 | Matutina: 5455 | Vespertina: 6306 | Nocturna: 0148
Santa Fe: La Previa: 2545 | La Primera: 4757 | Matutina: 9182 | Vespertina: 7187 | Nocturna: 8945
Entre Ríos: La Previa: 5869 | La Primera: 1354 | Matutina: 8354 | Vespertina: 8942 | Nocturna: 6553
¿Cómo jugar a la Quiniela?
La Quiniela te permite apostar una suma de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Existen varios sorteos diarios en los que los apostadores pueden participar.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.