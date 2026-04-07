Resultados de la Quiniela del Lunes 6 de Abril: Nacional y Provincia

Resultados de la Quiniela en Argentina – 6 de abril: ¡Descubre los números más afortunados!

La emoción del juego está en su mejor momento. Aquí te presentamos los resultados más recientes de la Quiniela, donde la suerte puede sonreír a cualquiera. ¡No te lo pierdas!

Resultados Quiniela Nacional del 6 de abril

El número ganador: 9711

Lista de los 20 números sorteados:

9711 1280 0145 0056 4843 3198 6734 7604 0735 7329 3016 6590 9625 8928 1361 3432 9367 0633 8361 7192

Resultados Quiniela Provincia del 6 de abril

El número destacado: 0250

Lista de los 20 números sorteados:

0250 5440 6701 4768 7770 3173 6031 3180 4668 0663 1475 4085 9070 4467 6428 1060 8769 3704 2108 6968

Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de abril

Número líder: 9940

Lista de los 20 números sorteados:

9940 2584 9996 8943 6466 7947 6068 1902 3809 7226 1046 0481 7369 1145 4577 9156 7945 6256 8657 3021

Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de abril

Número destacado: 5943

Lista de los 20 números sorteados:

5943 1461 4124 2351 4172 4719 7531 7678 6500 0583 4344 3968 5183 0584 0184 8110 3770 9508 9811 7578

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de abril

Número principal: 4740

Lista de los 20 números sorteados:

4740 7327 8568 3747 1181 2202 6022 4911 7479 8179 4072 9646 9282 7006 8305 2275 2403 0455 4301 3745

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de abril

Número relevante: 2886

Lista de los 20 números sorteados:

2886 8000 9649 3792 9494 3774 5597 9694 2108 8009 4991 0938 7869 9987 9845 0643 8919 9024 1297 2191

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de abril

El número destacado: 6063

Lista de los 20 números sorteados:

6063 2939 8035 8833 4580 0771 0028 1046 2508 8030 3238 2240 7805 9053 3624 9211 8712 3355 6940 4615

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de abril

Número clave: 0743

Lista de los 20 números sorteados:

0743 5448 0491 6271 4966 7191 8834 7604 7485 7349 0413 5742 4106 8558 0540 2383 6757 7592 1420 4447

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de abril

Número ganador: 4181

Lista de los 20 números sorteados:

4181 6426 5831 8652 5411 4737 1827 1178 7708 6944 3647 6377 7155 3530 4339 4710 6140 4627 1121 2984

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de abril

Número principal: 6114

Lista de los 20 números sorteados:

6114 5440 8790 3858 1146 0352 0183 0643 2518 5064 1143 5133 4349 9931 1845 9508 3962 1629 0783 1548

Resultados de la Quiniela por provincia – 6 de abril

Córdoba: La Previa: 5644 | La Primera: 1212 | Matutina: 5455 | Vespertina: 6306 | Nocturna: 0148

Santa Fe: La Previa: 2545 | La Primera: 4757 | Matutina: 9182 | Vespertina: 7187 | Nocturna: 8945

Entre Ríos: La Previa: 5869 | La Primera: 1354 | Matutina: 8354 | Vespertina: 8942 | Nocturna: 6553

¿Cómo jugar a la Quiniela?

La Quiniela te permite apostar una suma de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Existen varios sorteos diarios en los que los apostadores pueden participar.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: