Estafa a Turistas: Cordobeses Pierden Su Dinero en Viaje a Carnavales de Jujuy

Un viaje soñado se convierte en pesadilla. La oferta de una aventura carnavalesca en Jujuy terminó en una estafa que suma miles de pesos en pérdidas.

Una nueva estafa en la venta de viajes a través de Internet ha dejado a más de 50 personas sin su esperada escapada al Carnaval en Jujuy. La tentadora oferta de “Vení a vivir el Carnaval en Jujuy, quedan tres lugares, 13 al 18 de febrero, precio especial, promo últimos tres lugares” por un costo de $439.000 por persona terminó siendo un fraude.

El presunto estafador, conocido como Marcelo Luján (51), fue localizado y detenido por la policía cerca de la Plaza de la Intendencia justo cuando los viajeros, con sus maletas listas, esperaban el bus que nunca llegó.

Una oferta engañosa

A medida que pasaba el tiempo, Luján solicitó a los clientes $175.000 adicionales por persona, argumentando que necesitaba cubrir el costo del transporte porque su cuenta estaba «bloqueada». Esta situación provocó alarmas entre los viajeros, quienes decidieron presentar una denuncia formal.

Detención y antecedentes

Con la intervención de las autoridades, Luján fue arrestado en el lugar, acumulando más de 50 denuncias en su contra. Si se confirma la cantidad de afectados, el valor total de la estafa podría ascender a $22 millones.

La verdad detrás de las excursiones

En su cuenta de Instagram @cordobaargentinatrek, Luján promocionaba otros viajes y excursiones, incluyendo eventos destacados como un recital de AC/DC en el estadio de River y excursiones a distintos puntos turísticos de Córdoba. Sin embargo, su historial sugiere que no todo es lo que aparenta.

Más denuncias a la vista

Los damnificados no son los únicos afectados. Existen grabaciones del momento en que Luján fue arrestado, así como una cuenta de Instagram cordobaargtrekk_fraudes donde otros usuarios comentan sobre experiencias similares.

Falta de regulación

Marcelo Luján no está registrado como operador turístico en la Agencia Córdoba Turismo y tiene un historial de multas y actas debido a irregularidades en sus actividades. A pesar de los llamados de atención, continuó actuando sin la debida autorización, poniendo en riesgo los ahorros de muchos.

Consejo para los viajeros

Es esencial que los viajeros verifiquen siempre la legalidad de las ofertas antes de comprometerse. Atraídos por precios tentadores, muchos caen en las redes de estafadores sin asegurarse de que estén operando bajo las normativas correspondientes.