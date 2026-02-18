Video: Nieve intensa paraliza el transporte en Bucarest

La surcada de nieve y los vientos intensos han convertido las calles y rutas del sur de Rumania en un verdadero caos, afectando gravemente el tráfico y los servicios de transporte.

Este miércoles, una intensa nevada cubrió diversas áreas del sur de Rumania, ocasionando serias dificultades en las vías de circulación. Los problemas comenzaron a finales de la madrugada, cuando la nieve comenzó a acumularse, dejando a las rutas y caminos prácticamente intransitables.

Impacto en el Transporte en Bucarest

La capital rumana, Bucarest, se vio seriamente afectada. Los viajeros experimentaron retrasos significativos en sus trayectos diarios, ya que la nieve cubrió las vías del tren y las calles, impidiendo la circulación fluida de los vehículos. Muchos automovilistas enfrentaron la difícil tarea de liberar sus coches, atrapados bajo una gruesa capa de nieve.

Cierre de Rutas y Cancelaciones de Servicios

Además del caos en la capital, varios tramos de las autopistas del sur quedaron cerrados debido a la acumulación de nieve. Como resultado, numerosas conexiones ferroviarias fueron suspendidas, y el aeropuerto de Bucarest reportó que algunos vuelos fueron desviados a otras terminales cercanas, poniendo a prueba la paciencia de los pasajeros.

Afectaciones en los Puertos del Mar Negro

La severidad de la tormenta también alcanzó los puertos del Mar Negro, que debieron cerrarse debido a las condiciones climáticas extremas. Esto representa un obstáculo adicional para el transporte marítimo y la actividad comercial de la región.