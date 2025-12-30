Estafan millones a niños con cáncer en América Latina con donaciones para su tratamiento

La Impactante Estafa de Recaudación de Fondos que Afectó a Niños con Cáncer

La conmovedora historia de Khalil y otras víctimas de un engaño global

El desgarrador llamado de un niño con cáncer ha expuesto una amplia estafa que utiliza la imagen de pequeños enfermos para recaudar fondos que nunca llegan a ellos.

Un niño pálido y sin pelo se dirige a la cámara: «Tengo 7 años y tengo cáncer. Por favor, sálvame la vida y ayúdame», dice Khalil. A pesar de su frágil estado, la grabación que debía ayudarlo se convirtió en una fachada engañosa. Su madre, Aljin, recuerda cómo le pidieron que afeitara la cabeza de Khalil y representara un cumpleaños falso mientras un equipo de filmación le colocaba un suero simulado. El dolor de su realidad se intensificó al enterarse de que la supuesta recaudación de fondos de 27.000 dólares apenas les reportó 700, y un año después, el pequeño falleció.

Una Red de Estafas Internacional

La situación de Khalil es solo una de las muchas que revelan una investigación global sobre padres desesperados que han sido explotados. A través de campañas de financiación colectiva, se han recaudado millones de dólares, pero la mayoría de las familias nunca han recibido apoyo. Se identificaron 15 casos donde las familias ni siquiera habían sido informadas de la existencia de estas campañas, y muchas aseguraron que nunca recibieron los fondos prometidos.

El Rol de Erez Hadari

Un personaje clave en este escándalo es Erez Hadari, un hombre israelí que reside en Canadá. Las investigaciones revelaron que él y su equipo buscaban a «niños hermosos» para aparecer en estos videos emotivos, apuntando a edades entre 3 y 9 años, y específicamente, a aquellos con cáncer.

Una Nueva Estrategia de Captación

La investigación comenzó en octubre de 2023 cuando un impactante anuncio de YouTube llamó la atención: una niña llamada Alexandra, de Ghana, suplicaba ayuda para sus costosos tratamientos. Las campañas de recaudación asociadas han generado alarmantes sumas de dinero, pero la mayoría de los fondos no terminan en manos de quienes realmente lo necesitan. Utilizando herramientas de geolocalización y redes sociales, se investigó a varias familias, incluyendo una pequeña en Filipinas, que resultó ser otra víctima de esta red global. Aljin, la madre de Khalil, fue contactada y manipulada para filmar un video con la promesa de que sería una ayuda vital.

Las Consecuencias de un Sistema Corrupto

Aljin se enteró que el video de Khalil había recaudado significativamente más de lo que le informaron inicialmente. «Si hubiera sabido lo que habíamos recaudado, tal vez Khalil todavía estaría aquí», reflexiona angustiada. El impacto emocional de estas estafas no solo ha afectado a las familias involucradas, sino que ha traído a la luz el doloroso hecho de que hay organizaciones que se lucran con el sufrimiento ajeno, mientras cientos de niños siguen sin la atención y financiación que tanto necesitan.