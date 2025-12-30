Nación invierte $15 millones en la digitalización del turismo en La Falda

La hermosa localidad de La Falda recibirá un impulso significativo gracias a una inversión de 15 millones de pesos destinada a modernizar su oferta turística y digital. Este financiamiento, otorgado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, marca un paso importante hacia la innovación en el turismo argentino.

En un mundo donde las experiencias y la tecnología son clave en el turismo, La Falda se posiciona como un destino prometedor. Financiada a través del Programa Promover Verano, esta inversión busca modernizar digitalmente la ciudad y fortalecer su lugar en el panorama turístico nacional.

Innovaciones en el Turismo de La Falda

Gracias a estos fondos, se accederá a nuevo equipamiento tecnológico y se desarrollarán herramientas digitales que enriquecerán tanto la promoción turística como la experiencia de los visitantes. Los principales proyectos incluyen la creación de contenidos audiovisuales profesionales, audioguías accesibles y la digitalización de información turística para el público.

Estas innovaciones tienen como objetivo facilitar el acceso a la información, mejorar los canales de comunicación con los turistas y ofrecer una experiencia más inclusiva, dinámica y alineada con las nuevas tendencias del consumo turístico.

Un Turismo Responsable y Accesible

El enfoque del programa nacional se centra en el desarrollo de destinos turísticos modernos y competitivos, priorizando la inclusión y el turismo responsable. Así, la transformación digital emerge como una herramienta fundamental para ampliar el público, mejorar la accesibilidad y consolidar una oferta turística que responda a las demandas actuales del mercado.