Confianza en el agro alcanza máximos y se dispara la inversión

La reciente aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal inyecta confianza en el sector agropecuario argentino, en un contexto marcado por cosechas abundantes y precios en alza. Este panorama genera un ambiente propicio para que los productores reflexionen sobre nuevas inversiones.

El consultor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, destacó que actualmente el agro atraviesa «un momento de mucho optimismo». Los factores que motivan este análisis son las excepcionales cosechas y un entorno institucional favorable, que incentivan a los agricultores a considerar la inversión.

Confianza Creciente: Por qué el Agro se Siente Atractivo para Invertir

Romano se basa en el Ag Barometer de la Universidad Austral, un indicador clave que muestra máximos históricos en confianza e intenciones de inversión entre productores. Esta positiva tendencia se apoya en tres pilares fundamentales: una cosecha de trigo sobresaliente, precios de hacienda elevados y un marco fiscal que favorece las decisiones a largo plazo.

El consultor observó que la Ley de Inocencia Fiscal podría facilitar la diversificación de ahorros hacia activos agrícolas. Aseguró que el costo de la tierra aún se encuentra por debajo de sus máximos históricos en dólares, lo que representa una oportunidad interesante para aquellos que buscan adquirir propiedades. “Es una buena oportunidad para que esos dólares fluyan hacia la tierra”, señaló.

Retenciones y Cargas: Cómo Afectan al Sector Agrícola

Romano también abordó el impacto de los derechos de exportación en el agro. La reciente reducción en las retenciones —dos puntos para soja y trigo, y un punto para maíz—, a pesar de ser modesta, fue bien recibida por el sector. “En soja, son ocho dólares por tonelada, lo que mejora la renta agrícola”, subrayó. Este aligeramiento impositivo puede incentivar la compra de tierras y acelerar su revalorización.

El análisis de Romano se extiende a las bandas cambiarias y su impacto en el mercado de granos. Aclaró que, aunque las transacciones agropecuarias se realizan en dólares, también dependen de costos locales que pueden aumentar cuando el tipo de cambio se desfasar.

Producción Agricola: Avances y Desafíos en Soja, Maíz y Trigo

En la esfera productiva, las actividades están avanzando a buen ritmo. El maíz de primera ya se encuentra en una etapa crucial, con lluvias beneficiosas. La siembra de soja está progresando favorablemente, mientras que las condiciones climáticas del norte favorecen el maíz tardío. A pesar de un período de calor intenso, las expectativas siguen siendo optimistas gracias a las lluvias pronosticadas.

Si bien se detecta una presión a la baja en los precios, aún mantienen niveles que permiten la rentabilidad. “En soja, 320 dólares por tonelada sigue siendo un valor rentable”, argumentó. Factores externos, como el aumento en la producción de Brasil, están influyendo en los precios globales, que tienden a estabilizarse.

En el caso del trigo, Romano advirtió sobre el descenso en la calidad del grano resultado de altos rindes. Aunque Argentina suele registrar entre 10,5% y 11% de proteína, este año los niveles rondan entre el 9% y el 9,5%, planta que podría afectar la comercialización. Aun así, se están encontrando nuevos compradores para este trigo, lo que podría equilibrar la situación a pesar de las posibles pérdidas por calidad.

Perspectivas a Futuro: El Agro Argentino se Prepara para Crecer

Con miras hacia 2026, el ambiente en el agro es optimista. Romano menciona un proceso de reducción de carga impositiva y simplificación regulatoria que promete abrir la puerta a nuevas tecnologías. “La expectativa es positiva”, reafirmó, destacando el deseo de los productores de invertir en incrementar su producción, superficie cultivable y tecnología. Identifica los retos actuales como “problemas buenos”, con una creciente búsqueda de tierras para alquilar o adquirir en un contexto expansivo.