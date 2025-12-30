MasterChef Celebrity: La sorpresiva eliminación de Momi Giardina en un episodio por debajo de los 10 puntos

Título: MasterChef Celebrity Cierra el Año con Menos Expectativas en el Rating

Bajada: El programa de Telefe enfrenta un descenso en audiencia en su recta final de 2025, a pesar de la emocionante eliminación que prometía captar más espectadores.

El año 2025 se despide con un balance preocupante para la televisión argentina. Aunque algunas producciones, como Gran Hermano y La Voz Argentina, lograron buenos números, MasterChef Celebrity no ha logrado alcanzar las cifras esperadas y enfrenta una caída en su rating.

Una Gala que No Cumplió Expectativas

Desde su estreno, MasterChef Celebrity había proyectado un descenso a indicadores más alentadores, con expectativas de recibir entre 12 y 13 puntos. Sin embargo, la última gala mostró un promedio de 9.8 puntos, suficiente para ser el programa más visto del día, pero aún por debajo de lo anticipado.

Reacción a la Eliminación de Momi Giardina

Tradicionalmente, las eliminaciones generan gran expectación; sin embargo, en esta ocasión, la salida de Momi Giardina no logró activar el interés de la audiencia. A pesar de ser una figura popular, su eliminación no provocó el revuelo esperado, aunque sus seguidores en redes sociales expresaron su descontento con la decisión del jurado.

Resultados del Rating del Lunes 29 de Diciembre

Durante la segunda parte del programa, que mostró la eliminación de Giardina, el rating descendió a 9.3 puntos. La audiencia, por otro lado, se mostró más interesada en Chef al Diván, que ocupó el tercer lugar con 6.5 puntos, seguido de Pasapalabra y la telenovela turca La Traición, que marcaron 6.3 y 5.7 puntos, respectivamente.

Posiciones en la Competencia

Por su parte, El Trece también mostró cifras menores, con El Zorro como su mejor propuesta al registrar 4.5 puntos. Mediodía Noticias se ubicó en 4 puntos, mientras que Telenoche y El mundo del espectáculo empataron en 2.9 puntos, con el último caracterizado por la proyección de Iron Man 2.

En el balance del prime time argentino, solo Wanda Nara e Iván de Pineda lograron colarse entre los cinco programas más vistos del día. Mario Pergolini con Otro Día Perdido se quedó atrás, con apenas 1.6 puntos en el mismo horario.

Cifras Generales del Día

En lo que respecta a otros canales, Elnueve lideró con Bendita alcanzando 2.2 puntos, mientras que América se impuso con LAM, que promedió 3.2 puntos. En la Televisión Pública, el programa Estamos en una logró 0.5 puntos.

Telefe Mantiene el Liderazgo

Telefe finalizó el día como el canal más visto, con un promedio de 5.7 puntos, superando a El Trece, que se quedó en 2.8, y América, que aventajó a Elnueve por 1.6 puntos. Net TV y la TV Pública empataron al alcanzar 0.2 puntos cada uno.

A la Espera de Nuevas Galas en MasterChef Celebrity

Este martes, MasterChef Celebrity regresará con una nueva gala que contará con 14 concursantes tras la eliminación de Maxi López, quien partió a Europa para dar la bienvenida a su quinto hijo, Lando. La producción le obsequió un mini delantal blanco en honor al nuevo integrante de la familia.