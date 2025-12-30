Javier Faroni: De productor de teatro a gestor clave en la AFA junto a Sergio Massa y Chiqui Tapia

Un nombre que ha resonado en las temporadas teatrales de Mar del Plata, Javier Faroni, ahora está en el centro de un escándalo que vincula el fútbol argentino con oscuros negocios. Su relación con Sergio Massa, el exministro de Economía, y su amigo Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, añade un nuevo capítulo a su historia.

Un Allana y un Intento de Escape

El martes pasado, la residencia de Faroni en Nordelta fue objeto de un allanamiento en el marco de una investigación dirigida por el juez **Luis Armella**. Este escándalo también implica a **Ariel Vallejo**, un financista relacionado con Tapia.

Negocios Millonarios en la AFA

Faroni no solo es conocido por su influencia en el teatro, sino que también ha sido uno de los actores principales en el mundo del fútbol. Ha cobrado más de **260 millones de dólares** en nombre de la AFA a través de una empresa domiciliada en Estados Unidos. Este contrato se ha convertido en su principal fuente de ingresos, eclipsando su carrera teatral.

Intentos de Huida Fallidos

Antes del allanamiento, Faroni intentó salir del país rumbo a Uruguay con su familia, pero un impedimento judicial lo detuvo en Aeroparque, pues ya pesaba sobre él una orden de prohibición de salida.

Trayectoria Política y Controversias

El empresario, que inició su carrera política como diputado bonaerense en 2015 y luego fue director de **Aerolíneas Argentinas**, ha acumulado diversas controversias, especialmente durante su gestión al repatriar el cuerpo de **Elías Masri**, un millonario argentino que falleció en Nueva York durante la pandemia. Esta acción, ejecutada en un vuelo regular, generó críticas y desató una investigación por posibles irregularidades.

Vínculos con el Deporte

Faroni también fue clave para repatriar futbolistas varados durante la pandemia, sirviendo como puente entre la AFA y los clubes, lo que fortaleció su amistad con Tapia. Sin embargo, su papel no se limitó a actividades altruistas. Se convirtió en el **agente comercial exclusivo de la AFA** para el exterior, manejando grandes contratos y generando millonarios ingresos a través de sus empresas.

Un Enredo de Intereses y Acusaciones

Recientemente, Faroni ha sido vinculado a la venta de entradas digitales para los partidos de la selección argentina y otros eventos, insinuando un entramado de negocios que ha suscitado sospechas de corrupción y desvío de fondos en la AFA. A pesar de las acusaciones, el empresario asegura que todas sus actividades son legítimas y transparentes.

Defensa y Future Prospects

En respuesta a estas revelaciones, Faroni ha emitido un comunicado defendiendo la legalidad de sus operaciones y reiterando su distanciamiento de la política desde 2021, enfocándose en sus emprendimientos comerciales. Mientras las investigaciones continúan, la sombra de estos escándalos no parece desvanecerse pronto.