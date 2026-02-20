Este criptoinvierno será más breve que los anteriores

A pesar de la reciente caída del 46% en el valor de Bitcoin, el CEO de Strategy, Michael Saylor, se muestra optimista sobre el futuro de la criptomoneda, augurando un período de recuperación inminente.

El mercado de Bitcoin enfrenta un nuevo criptoinvierno, según Michael Saylor, fundador de Strategy. Sin embargo, destaca que esta fase será menos severa y más corta que las crisis anteriores, gracias al respaldo institucional que la criptomoneda recibe actualmente.

Un Ecosistema Más Resiliente

El ejecutivo resalta que esta es la quinta gran corrección en el tiempo que lleva en el sector. A diferencia de ciclos pasados, la actual situación cuenta con un sólido respaldo institucional, incluyendo bancos y redes de crédito digital, lo que ayuda a disminuir el impacto de la volatilidad. A pesar de la caída notable, Saylor mantiene una visión positiva para el largo plazo.

La Infraestructura Financiera Actual

Comparando con años críticos como 2018 y 2022, Saylor enfatiza que hoy la infraestructura financiera es más robusta. La presencia de inversores tradicionales y el desarrollo de nuevas plataformas de crédito digital contribuyen a amortiguar la disminución en los precios de las criptomonedas.

Perspectivas Futuras: La Promesa de un «Verano Glorioso»

Anticipando una etapa de recuperación, Saylor describe su optimismo: «Estamos en un invierno. Pero este invierno es más suave y breve que los anteriores. Luego vendrá una primavera y, finalmente, un verano glorioso para Bitcoin».

La Estrategia Financiera de Strategy

Saylor también se pronunció sobre el estado financiero de Strategy, revelando que el precio medio de adquisición de sus tenencias de Bitcoin es de aproximadamente u$s76.000, un valor que actualmente supera el precio del mercado. Esto ha generado especulaciones sobre una posible venta masiva de BTC, pero Saylor aclara que esas pérdidas son solo «en papel», ya que la compañía sigue firme en su inversión.

Un Futuro Sólido

El CEO destacó que gran parte de la criptomoneda fue adquirida con capital propio, no mediante deudas. Esto proporciona a Strategy una base financiera sólida que la capacita para sobrellevar escenarios de alta volatilidad. Con la futura emisión de acciones, la empresa se prepara para seguir comprando BTC sin comprometer su estabilidad.

Saylor concluye que, incluso si los precios de Bitcoin descienden aún más, la compañía tiene estrategias en marcha para seguir acumulando. «Nuestra meta es convertir buena parte de nuestra deuda en acciones en los próximos años», afirma, asegurando que continuarán su estrategia de adquisición independientemente de la situación del mercado.