Reforma Laboral: Votación de los 7 Diputados Nacionales por Chaco

La Cámara de Diputados de la Nación ha dado el visto bueno a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La votación, que se extendió por más de 13 horas, estuvo plagada de tensiones y protestas tanto dentro como fuera del Congreso.

Con un resultado ajustado de 135 votos a favor y 115 en contra, la sesión evidenció las profundas divisiones políticas en la Cámara baja. Desde Chaco, la situación no fue diferente: cuatro legisladores apoyaron la iniciativa oficialista, mientras que tres se opusieron.

Votación de los Diputados Chaqueños

En la delegación chaqueña, la votación reflejó la alineación con sus respectivos bloques políticos:

Apoyaron la reforma laboral:

Diputados de la coalición oficialista y libertarios

Se opusieron a la reforma laboral:

Julieta Campo (Unión por la Patria)

Sergio Dolce (Unión por la Patria)

Aldo Leiva (Unión por la Patria)

El respaldo provino mayormente de los bloques radicales y libertarios, mientras que la totalidad del bloque de Unión por la Patria se opuso a la propuesta.

Un Debate Cargado de Emoción

La discusión en el recinto estuvo marcada por un clima de alta tensión, donde el oficialismo defendió la reforma como un medio para “modernizar” el sistema laboral, reducir costos para las pequeñas y medianas empresas y promover la formalización del trabajo.

Por otro lado, la oposición cuestionó la iniciativa, catalogándola como una reforma “regresiva”, argumentando que modifica convenios colectivos históricos, como el Estatuto del Periodista Profesional, así como el esquema del Fondo de Asistencia Laboral incorporado en el texto.

La sesión estuvo llena de momentos de gran carga política, con intercambios acalorados entre los legisladores y reiterados llamados al orden desde la presidencia de la Cámara.

El Futuro de la Reforma Laboral

Como resultado de los cambios introducidos en la Cámara de Diputados, incluido el retiro de un artículo relacionado con el régimen de licencias por enfermedad, la iniciativa deberá regresar al Senado para su revisión final.

Se espera que la Cámara alta discuta el proyecto en los días venideros, anticipándose otro intenso debate político a la vista.