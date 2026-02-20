Mirtha y Juanita: ¿Un conflicto por la nafta?

El verano de 2026 trae consigo un enfrentamiento generacional impresionante en el ámbito publicitario: Juana Viale se convierte en la embajadora de YPF, sucediendo a su abuela, Mirtha Legrand, quien representa a Shell. Este giro no solo es una campaña, sino un movimiento estratégico dentro de una poderosa dinastía mediática.

La campaña “Verano 2026”, diseñada por VML Argentina y llevada a cabo por StoryLab, la productora de Nacho Viale, hermana de Juana, transforma el legado familiar en una narrativa contemporánea. En el spot publicitario, Juana menciona su predilección por YPF, insinuando que su abuela prefiere Shell. Aunque no hay una confrontación directa, se establece un contraste generacional que refuerza su posicionamiento. YPF busca capitalizar su historia, haciendo uso de ella como trampolín hacia una nueva identidad de marca.

La familia Viale-Legrand representa un auténtico capital simbólico. Mirtha, con su aura de autoridad y tradición, contrasta con Juana, quien simboliza valores contemporáneos como la sustentabilidad y un estilo de vida saludable. Mientras Shell se asocia con lo clásico, YPF se presenta como la opción moderna y consciente del consumidor actual.

Juana Viale: La Elegida de YPF

La elección de Juana para representar a YPF no es casual. Ana Degiuseppe, ejecutiva de cuentas de LatinSpots, destaca que su vinculación con YPF responde a su compromiso con la ecología y la vida al aire libre. Aunque YPF es una petrolera, ha comenzado a diversificar sus ofertas, incursionando en energías sostenibles y productos para vehículos eléctricos, alineándose así con la imagen fresca que Juana proyecta.

El comercial fue filmado en una innovadora estación móvil de YPF en Pinamar, diseñada para atender la alta demanda de turistas. Este nuevo concepto busca transformar la experiencia en las estaciones de servicio, alejándose de la simple venta de combustible hacia un estilo de vida integral.

Un Enfoque Moderno en la Publicidad

El éxito de esta campaña también reside en el impacto económico que representa. Aunque el monto que recibió Juana por su colaboración no ha sido revelado, se estima que, basándose en su influencia en redes sociales y televisión, podría alcanzar cifras significativas. La combinación de su audiencia y reputación la posiciona como una figura clave en el marketing contemporáneo.

La comparación con Mirtha es inevitable; su acuerdo con Shell se valoró en alrededor de 500 mil dólares. Juana, aunque herede de esa tradición, imprime su propio sello, trabajando de la mano con su hermano en la gestión de su carrera y contratos.

Este enfrentamiento trasciende lo publicitario, reflejando un cambio cultural más profundo. Shell se aferra a sus raíces, mientras que YPF mira hacia el futuro. La conversación se ha desplazado de cuestiones técnicas a dilemas identitarios, donde cada marca busca conectar con sus generaciones respectivas de una manera más significativa.

Así, Mirtha y Juana, abuela y nieta, no solo discuten en el ámbito mediático, sino que se enfrentan en el terreno de la publicidad, cada una representando su época y su visión. En este espacio intergeneracional, la publicidad ha encontrado la manera de continuar un legado, ofreciendo algo más que un simple mensaje: una narrativa que resuena en el presente.