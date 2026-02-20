“Luis Caputo celebra la aprobación de la ley laboral: ‘El pasado fue’”

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la reciente aprobación de la ley laboral en el Congreso, destacando que forma parte de una transformación profunda del modelo económico argentino.

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, Caputo defendió la nueva legislación, argumentando que es esencial para lograr un «equilibrio fiscal, desregulación y reducción de impuestos». La reforma, según el funcionario, es clave para sanear la economía del país.

Transformaciones Estructurales del Gobierno

Caputo subrayó que lo que está realizando la administración actual son «cambios estructurales que tendrán un impacto a largo plazo». Afirmó que el futuro del país se encamina hacia un nuevo marco institucional y económico.

Un Mensaje Claro Para la Sociedad

El ministro destacó que los argentinos “de bien” entienden la necesidad de principios económicos claros, como:

Eliminar el déficit fiscal.

No emitir sin respaldo.

Desregular la economía.

Implementar una ley laboral “seria”.

Además, criticó fuertemente el «populismo» y el gobierno anterior, que calificó de «comunismo kirchnerista», reafirmando que la sociedad no regresará a esos modelos.

Impacto de la Nueva Ley Laboral

La legislación aprobada busca modificar el régimen de contratación, reducir litigiosidad laboral y crear mejores condiciones para el empleo formal. Mientras el oficialismo sostiene que esto incentivará la creación de puestos de trabajo y reducirá costes, algunos sectores sindicales y parte de la oposición advierten sobre la posible pérdida de derechos laborales.

Contexto Político y Económico

Con la ley en marcha, el Ejecutivo enfrenta un clima política tenso, caracterizado por debates sobre el modelo económico y la efectividad de las reformas. Caputo afirmó que el país está viviendo un “punto de inflexión” histórico, que podría definir el rumbo económico para los años venideros.

Por lo tanto, la mirada está puesta en cómo estas reformas impactarán en la vida diaria de los argentinos y si realmente se logrará el prometido cambio estructural.