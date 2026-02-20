Vive la Experiencia de Alojarte en un Hotel del 1800 en Salta

En Salta, alojarse en el lugar adecuado transforma una visita en una vivencia inolvidable. El Hotel Colonial, con su historia y singular arquitectura, te invita a sumergirte en la esencia salteña.

Situado en el corazón del casco histórico, frente a la emblemática Plaza 9 de Julio, el Hotel Colonial Salta ofrece una experiencia única: pasar la noche en un edificio que se erige desde el año 1800. Con balcones originales, arcadas y elegantes pasillos, este hotel ha sido parte de la historia salteña desde su inauguración como hospedaje en 1940.

Un Viaje por la Arquitectura y la Historia

La experiencia comienza desde el momento en que llegas. Las galerías internas y los luminosos salones invitan a disfrutar de la historia del lugar. La mezcla de estilo eclecticista con comodidades modernas crea un ambiente único donde el pasado y el presente se entrelazan.

Ubicación Ideal para Explorar Salta

Estar en el centro histórico brinda la ventaja de descubrir la ciudad a pie. Desde aquí, podrás visitar el Cabildo, el famoso Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), iglesias coloniales, y disfrutar de una variada oferta gastronómica.

Además, la cercanía a bancos, agencias de turismo y casas de cambio asegura que tanto los viajeros de placer como los de negocios disfruten de la comodidad que ofrece el entorno.

Hospitalidad Auténtica y Personalizada

Con 35 habitaciones, el hotel prioriza un servicio cercano y personalizado, brindando un ambiente acogedor. Cada habitación está equipada con frigobar, pava eléctrica y una cuidada selección de tés, mientras que el desayuno buffet incluye delicias regionales y opciones frescas para comenzar el día de manera sabrosa.

Sumérgete en la Historia y Despierta en Salta

Alojarte en un edificio del siglo XIX significa vivir la historia, donde cada desayuno se disfruta rodeado de un contexto cultural único. Desde tu balcón, podrás sentir el vibrar del centro de la ciudad, mientras que las galerías te conectan con generaciones pasadas.

Ofertas Especiales para el Verano 2026

Programa “Anfitrión Salteño”

Disfruta un 20% de descuento sobre la tarifa, un brindis de bienvenida y un late check-out hasta las 17:00 hs (sujeto a disponibilidad) durante enero y febrero de 2026. El desayuno buffet completo está incluido.

Base Salta: Tu Hogar en el Norte – Plan Familiar

Reserva un paquete de 3 noches para hasta 4 personas, con cochera techada y desayuno buffet diario. ¡Todo por $400.000!

Llegada VIP

Reserva 2 noches y recibe traslado gratuito desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. Además, si te quedas 4 noches, ¡disfruta de un city tour guiado sin cargo!

¡Descubre la magia de Salta desde el Hotel Colonial! Una experiencia que combina historia, confort y una ubicación inmejorable.