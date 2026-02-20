Trump Da 10 a 15 Días a Irán para Acordar Programa Nuclear: ¿Consecuencias Militares en el Horizonte?

En una estrategia que podría cambiar el rumbo de las tensiones con Irán, Donald Trump analiza la posibilidad de un ataque anticipado para compelir al país a negociaciones sobre su programa nuclear.

Tensiones Crecientes en Medio Oriente

Donald Trump está evaluando una acción militar contra Irán que podría incluir ataques dirigidos a instalaciones gubernamentales o militares específicas. Este enfoque busca evitar una respuesta masiva de Teherán, según informa el Wall Street Journal.

Un Plazo Crítico para el Diálogo

En su comunicación más reciente, Trump declaró que Irán tiene un plazo de «10 a 15 días» para alcanzar un acuerdo respecto a su programa nuclear, en medio de una notable acumulación militar de Estados Unidos en la región.

“Tendremos un trato o será desafortunado para ellos,” comentó Trump a la prensa mientras estaba a bordo del Air Force One.

Preparativos Militares Intensificados

Desde el inicio del año, EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el área, estableciendo la mayor movilización de tropas desde la invasión de Irak hace 23 años. Dos portaaviones, junto con aviones de combate y tanques de reabastecimiento, se encuentran desplegados, lo que brinda opciones para llevar a cabo una campaña sostenida.

Escenarios en Discusión

Fuentes anónimas han indicado que las discusiones entre asesores también han tocado la posibilidad de operaciones a más gran escala, con el objetivo de desmantelar los desarrollos nucleares iraníes o incluso provocar la caída del régimen actual.

Contexto Geopolítico

Las tensiones se intensifican mientras Trump enfatiza que la ventana de negociación está llegando a su fin. “Es un período razonable, y creo que debería ser suficiente,” concluyó Trump en referencia a las expectativas de acuerdo antes del vencimiento del plazo.

Reacciones Internacionales

A medida que las acciones de EE.UU. continúan siendo objeto de escrutinio global, se espera que la situación tenga repercusiones tanto locales como internacionales. La comunidad internacional observa atentamente cómo se desarrollará esta crisis potencial.