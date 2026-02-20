Corte de agua anticipado en Zona Norte por avería en el acueducto

La comunidad de Zona Norte enfrentará un corte de agua anticipado debido a fallas en un acueducto, mientras que los servicios se normalizan en otras áreas de la ciudad.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada ha comunicado que, a raíz de dos averías detectadas en el acueducto del ’66, se adelantó el corte de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia. Esta interrupción comenzará a las 12:00 horas de este viernes.

Detalles del Corte de Agua en Zona Norte

El corte está previsto que dure aproximadamente 36 horas. Las fallas se localizaron en el tramo que conecta la Estación de Bombeo Cerro Negro con la Estación de Bombeo Valle Hermoso.

Normalización del Servicio en Otras Zonas

Desde las 06:00 horas de hoy, se ha comenzado la normalización del suministro de agua en la Zona Sur y Central. El restablecimiento se realiza de manera gradual tras las tareas de mantenimiento ejecutadas en esas áreas.

Apoyo a la Comunidad

Para facilitar el acceso al agua potable, se han habilitado varios puntos de carga en la Zona Norte. Los residentes pueden dirigirse a la Planta Santa Lucía, que se encuentra entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso. Además, está disponible un punto de carga en Ciudadela, ubicado entre las Rutas N.º 3 y N.º 39.

El personal operativo continúa trabajando en las reparaciones necesarias para restablecer el funcionamiento del sistema de acueductos.