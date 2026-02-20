Nuevo Límite Bancario: Cómo Sacar Provecho del Depósito en Dólares Sin Justificación

Con el objetivo de estimular la economía, el Gobierno argentino presenta un reglamento que permite ingresar hasta $10,000 en efectivo en los bancos sin necesidad de justificar su origen.

La reciente normativa impulsada por el Gobierno busca permitir que los ahorros «bajo el colchón» se reintegren al sistema financiero formal, facilitando así la reactivación económica.

Depósitos en Efectivo: ¿Cuánto se Puede Ingresar sin Justificación?

Según la nueva regulación, los bancos no estarán obligados a solicitar documentación que verifique el origen de los fondos si el monto de efectivo depositado no supera el equivalente a 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Con el salario mínimo actualizado a $346.800, esto se traduce en:

Umbral en pesos: $13.872.000

Equivalente en dólares: Aproximadamente u$s9.769 (calculado a un tipo de cambio oficial de $1.420).

Por debajo de este umbral, las entidades financieras solo requerirán la identificación del depositante y del titular de la cuenta, simplificando el procedimiento para los usuarios.

Enfoque Basado en Riesgo para los Bancos

El Decreto 93/2026 fomenta un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), que establece que si el depósito es menor al umbral de evasión tributaria y concuerda con el perfil del cliente, no será necesaria documentación adicional.

Las instituciones bancarias deberán actualizar sus matrices de riesgo para:

– Evitar solicitudes de justificación que no se alineen con el perfil del cliente.

– Optimizar el monitoreo sin recurrir a una vigilancia excesiva.

– Tomar en cuenta la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada como una señal positiva.

Incentivo a Invertir los Ahorros Privados

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha instado a los argentinos a depositar sus ahorros en el sistema bancario, sugiriendo que ello podría generar intereses en dólares y contribuir al crecimiento del país.

En un panorama donde el consumo y el empleo formal enfrentan desafíos, la flexibilización de estos requisitos busca ser un catalizador para que la liquidez privada ayude a financiar la recuperación económica durante 2026.