Milei y su máquina de atacar a los periodistas: un análisis del odio

La reciente creación de la Oficina de Respuesta Oficial desata controversias en el país, suscitando paralelismos inquietantes con la obra maestra de George Orwell, "1984". En un entorno donde la verdad parece hacerse cada vez más maleable, ¿qué implicaciones tiene este nuevo organismo en el panorama mediático argentino?

En «1984», el personaje Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad, responsable de modificar la historia para que siempre se ajuste al presente. La frase «guerra es paz, ignorancia es fuerza, libertad es esclavitud» lo acompaña en su día a día. Aunque Winston es un invento literario, la creación de Javier Milei, conocida como la Oficina de Respuesta Oficial, ha captado la atención por su afán de contrarrestar lo que considera verdades inseguras en el ámbito periodístico.

La Emergencia de la Oficina de Respuesta Oficial

El 5 de febrero, Milei lanzó la cuenta de Twitter de esta oficina con la promesa de «desmentir activamente la mentira» y visibilizar supuestas falsedades provenientes de los medios. Veinte minutos después del anuncio, el presidente ya hacía eco de su primera declaración. Desde entonces, han emitido 16 comunicados, señalando entre otros a nombres reconocidos del periodismo argentino.

La estrategia evocará recuerdos del «Rapid Response» de Donald Trump, quien utilizó tácticas similares para controlar la narrativa mediática. Aunque la intención es clara, algunos críticos advierten sobre un potencial peligro: la erosión de la libertad de prensa. La oficina ha llegado a desmentir hasta a periodistas que se han adversado a las políticas del gobierno.

La Intensificación del Conflicto con los Medios

Desde el inicio de su mandato, Milei ha intensificado su confrontación hacia los medios de comunicación. En marzo de 2025, un fotógrafo resultó herido durante una movilización, mientras que en el mismo año, se han registrado 278 ataques contra periodistas, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con el año anterior. Las cifras revelan un entorno más hostil para la prensa.

El crecimiento de la tensión no se limita a Argentina. A nivel internacional, la represión y control de la libertad de expresión se han tornado comunes en regímenes como el de Nayib Bukele en El Salvador y Viktor Orbán en Hungría. En un mundo donde la verdad puede ser editada, la obra de Orwell resuena más que nunca, planteando un vital cuestionamiento: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la «verdad»?