Todo lo que necesitas saber sobre el final de temporada: fecha y hora de estreno

¡La Espera Terminó! El Episodio Final de "El Caballero de los Siete Reinos" Debuta Este Domingo

El mundo de Poniente sigue cautivando y los seguidores de "Game of Thrones" tienen una cita imperdible. Este 22 de febrero (23 en otros países), HBO Max presenta el capítulo 6 de "El Caballero de los Siete Reinos," la tan esperada precuela que promete un regreso a la esencia de heroísmo y aventura.

Las historias de Dunk y Egg están a punto de alcanzar su clímax en este nuevo episodio. A diferencia de las épicas batallas de «House of the Dragon,» esta serie nos transporta **90 años antes de la historia original**, centrándose en las peripecias de un caballero errante y su joven escudero. Tras los adelantos visualizados en Berlín, la nueva entrega promete una visión más auténtica y humana de Westeros.

Detalles del Estreno: Horarios y Más

El cierre de la primera temporada de «El Caballero de los Siete Reinos» se lanzará simultáneamente **a las 10:00 p.m. (ET)** del 22 de febrero, tanto en HBO Max como por cable. Esto significa que, **en América se podrá disfrutar durante la noche del domingo, mientras que en Europa y el Cono Sur**, los fanáticos deberán esperar hasta la madrugada del lunes.

Horarios por País para el Episodio Final

Asegúrate de no perderte este emocionante capítulo consultando las diferencias horarias, ¡la anticipación ya está en el aire!

¿Qué Esperar de «The Morrow»? El Episodio Culminante

El último episodio de «El Caballero de los Siete Reinos,» titulado **»The Morrow,»** se anticipa con emociones profundas y decisiones que definirán el futuro de Poniente. Luego del dramático **Juicio de Siete**, el foco se desplaza hacia las repercusiones de la muerte del príncipe Baelor Targaryen. Ser Duncan el Alto se enfrentará a una intensa crisis moral mientras cuestiona las elecciones que llevaron a su noble compañero a sacrificarse por un simple caballero errante. Esta tensión afectará su relación con Egg, creando un punto de inflexión en sus vidas. Entre el luto nacional, el destino de la pareja principal culminará en una reunión clave con el príncipe Maekar. Ante la negativa de Egg a servir a otro caballero, se presentará una oferta que obligará a Dunk a elegir entre la seguridad de la corte y las incertidumbres del camino.

Un Cierre y Nuevos Comienzos

Siguiendo la tradición de la obra original, se espera que Dunk acepte a Aegon como su escudero, pero con la condición de que estén lejos de los placeres de la corte. Este capítulo no solo cerrará un ciclo trágico, sino que también sentará las bases de una de las leyendas más memorables de los Siete Reinos, donde la búsqueda de libertad desafía los límites del poder.

Calendario de Todos los Episodios de «El Caballero de los Siete Reinos»

La primera temporada se desarrolla fielmente al ritmo de las novelas cortas de George R.R. Martin, constando de **seis episodios** lanzados semanalmente. Aquí un vistazo al calendario de estrenos:

Confirmación de Nueva Temporada

La aventura de Dunk y Egg continuará, ya que **la segunda temporada ha sido oficialmente confirmada**. Esto asegura que las historias se expandirán con relatos de **»La Espada Leal»** y **»El Caballero Misterioso.»**

Más Allá de «El Caballero de los Siete Reinos»