Este Jueves, Diputados Debaten la Reforma Laboral

La Cámara de Diputados llevará a cabo una importante sesión hoy a las 14:00 horas para debatir la reforma laboral, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados que garantizan la presencia necesaria para iniciar el proceso.

Durante la jornada de hoy, se espera que el proyecto de reforma laboral avance en el recinto. Si logra la aprobación con modificaciones, será reenviado al Senado para su sanción definitiva el próximo viernes 27.

Alianzas para el Debate

Los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR y MID han confirmado el número necesario de legisladores, estimándose en 132 su presencia en la sesión. Por otra parte, los bloques de Unión por la Patria y el frente de izquierda no participarán en esta apertura del debate.

Principales Modificaciones a la Iniciativa

El texto que se discutirá en el recinto ha excluido el artículo 44, que proponía cambios en las licencias por accidentes o enfermedades no laborales. Esta decisión, impulsada por Gabriel Bornoroni y los bloques que lo acompañan, busca armonizar la nueva propuesta con las decisiones previas del Senado.

Aspectos Claves de la Reforma

La reforma contempla una actualización en el régimen de indemnizaciones y en la ley de asociaciones sindicales. Además, se prevé una reducción de los aportes patronales para fomentar la contratación de nuevos trabajadores en el sector privado, lo que impactará la regulación laboral a nivel nacional y regional.

Desacuerdos en el Modalidad de Pago de Sueldos

Dentro del debate hay discrepancias sobre las modalidades de pago de los salarios. El dictamen mayoritario aboga por el uso de entidades bancarias, mientras que algunos legisladores como Cristian Ritondo y Oscar Zago proponen habilitar el uso de billeteras virtuales para la acreditación de sueldos.