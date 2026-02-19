Milei viaja a EE. UU. en medio del paro general y debate sobre reforma laboral

El presidente argentino, Javier Milei, viaja a Estados Unidos en un momento crucial, participando en el Consejo de Paz promovido por Donald Trump mientras Argentina enfrenta un paro general y debate sobre la reforma laboral.

Javier Milei ha despegado hacia Washington este jueves para asistir a la sesión inaugural del Consejo de la Paz, una nueva iniciativa de Donald Trump destinada a reemplazar a la ONU en la mediación de conflictos internacionales, como el de Gaza.

El mandatario argentino realiza este viaje en medio de un tenso debate sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados y un paro general organizado por la CGT en defensa de los derechos laborales.

Este es el decimocuarto viaje de Milei a Estados Unidos. En su comitiva lo acompañan el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un equipo limitado.

Agenda de Milei en Washington

La jornada comienza con una visita al Instituto de la Paz Donald J. Trump, estratégicamente ubicado frente al Departamento de Estado y muy cerca del Monumento a Abraham Lincoln. A las 12 hs, hora argentina, el presidente participará de la sesión inaugural, donde se espera que se tome una nueva fotografía con Trump.

Tras el evento, Milei se dirigirá a la Base Aérea Andrews, con un regreso programado para las 21 hs y un arribo a Buenos Aires a las 7:30 hs del 20 de febrero.

Desafíos en Argentina: La Reforma Laboral y el Paro General

En simultáneo, Diputados examina el proyecto de reforma laboral oficialista mientras la CGT convoca a la población a un paro general en oposición a esta iniciativa.

Si se aprueban modificaciones en el apartado de licencias por enfermedad, el texto deberá regresar al Senado para su aprobación final. Este es un momento decisivo para el futuro laboral en Argentina.

Aunque este viaje es breve, no será el último. El 7 de marzo, Milei asistirá a una reunión de presidentes latinoamericanos convocada por Trump, seguidamente de su participación en la Argentina Week entre el 9 y el 11 del mismo mes. Este evento, según el embajador Alec Oxenford, se promete ser «el mayor road show de inversiones para el país en tiempos recientes».

Desde la Casa Rosada, se considera que esta feria representa una oportunidad clave para atraer inversiones en los sectores de minería, energía y tecnología.