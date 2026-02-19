Fernando Espinoza sobreseído en caso de abuso sexual por problemas técnicos

La Justicia sobresee a Fernando Espinoza tras la denuncia de abuso sexual

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ha quedado exento de cargos en relación con la denuncia de abuso sexual presentada por su ex secretaria, Melody Rakauskas. El fallo, emitido este miércoles, impide que se lleve a cabo un juicio oral en su contra.

Detalle del fallo judicial La jueza Inés Cantisani del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 de Buenos Aires decidió retirar a Rakauskas de su rol como querellante. Esta decisión se debe a que la denunciante no cumplió con la presentación de abogados ni con las notificaciones judiciales pertinentes.

Implicaciones del sobreseimiento El sobreseimiento se produjo porque Rakauskas no logró mantener la acción penal. En el fallo, la jueza se hace eco del apoyo previo de la fiscal Mónica Cuñarro, quien ya había solicitado el sobreseimiento de Espinoza durante la instrucción del caso.

Problemas en la defensa de Rakauskas A lo largo del proceso, Rakauskas se enfrentó a dificultades significativas en la representación legal. En total, tres abogados renunciaron a su defensa, lo que complicó aún más su situación. «Voy a apelar», afirmó la ex secretaria en sus redes sociales, anunciando que contaría con un nuevo abogado.

La dinámica del caso Este episodio judicial gira en torno a una denuncia presentada por Rakauskas en 2021, en la que apunta a que Espinoza intentó forzarla a mantener relaciones sexuales durante una cena en su hogar. Además, el intendente había violado una prohibición de acercamiento impuesta por la justicia, enviando a un funcionario municipal a gestionar un desistimiento de la denuncia.