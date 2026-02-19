¡Libértalos del mal: un mensaje para los espectadores!

Descubre el recorrido de Osgood Perkins, hijo del icónico Anthony Perkins, y su nueva entrega en el género del terror: "Líbralos del mal".

El apellido Perkins resuena con fuerza en la industria del cine, especialmente gracias a Anthony Perkins, conocido por su papel de Norman Bates en «Psicosis». Su hijo Osgood ha forjado su propio camino, adentrándose en el terror y dejando de lado el legado familiar. Su último trabajo, «Líbralos del mal», marca una nueva etapa en su carrera como director.

Una nueva voz en el horror

Osgood Perkins hizo su debut en el cine a los 9 años, interpretando a un joven Norman Bates en «Psicosis II». Con el tiempo, fue construyendo su carrera en Hollywood con papeles secundarios en películas como «Lobo» y «Legalmente rubia». Sin embargo, su verdadero talento ha emergido tras la cámara, dirigiendo filmes de terror que han captado la atención del público.

Un director en ascenso

Antes de «Líbralos del mal», Perkins ganó notoriedad con «Longlegs» y «El mono», este último una adaptación de un relato de Stephen King. Su habilidad para crear atmósferas inquietantes y personajes complejos lo distingue en el cine de terror contemporáneo.

¿Qué ofrece «Líbralos del mal»?

La historia sigue a Liz (interpretada por Tatiana Maslany) y Malcolm (Rossif Sutherland) durante un fin de semana en una lujosa cabaña alejada de la civilización. A medida que avanza la trama, Liz comienza a sentir que hay algo siniestro en el ambiente, y la llegada inesperada de un amigo de Malcolm no hace más que intensificar la tensión.

Un presupuesto limitado, pero ambiciones grandes

A pesar de su modesto presupuesto de 6 millones de dólares, «Líbralos del mal» intenta superar sus limitaciones a través de una mezcla de efectos visuales y giros inesperados. Sin embargo, la película ha recibido críticas mixtas, con algunos espectadores señalando que la historia puede resultar predecible y repetitiva.

Más allá del mal

Aunque «Líbralos del mal» no logra ser un avance significativo en la carrera de Perkins, su próximo proyecto, «The Young People», promete ser otra incursión en el terror. Con un elenco que incluye a Nicole Kidman, las expectativas están altas para un director que sigue explorando los oscuros misterios del género.

Detalles de la película: «Líbralos del mal» (título original: «Keeper») es una producción de horror canadiense-estadounidense de 2025. La película se puede ver en salas como Cinemark Palermo y Hoyts Abasto.