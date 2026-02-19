Dólar Hoy: Cotización del Dólar Blue – Jueves 19 de Febrero de 2026

El Dólar Blue Hoy: Cotizaciones y Tendencias del 19 de Febrero de 2026

Este jueves 19 de febrero de 2026, el mercado cambiario argentino presenta cifras destacadas que reflejan la dinámica económica actual. Aquí te traemos las cifras más recientes del dólar en distintas modalidades.

Dólar Blue: Cotización del Mercado Paralelo

En la jornada de hoy, el dólar blue se ofrece a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, marcando la tendencia en el mercado paralelo.

Dólar Oficial: Datos del Banco de la Nación

En la pizarra del Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se encuentra a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en esta fecha.

Dólares Financieros: Información Actualizada

Dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, cotiza a $1.419,60 para la compra y $1.420,80 para la venta.

Valor del dólar blue al 19 de febrero de 2026

Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) marca una cotización de $1.463,40 para la compra y $1.463,80 para la venta.

Dólar Cripto

Referente a las criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.467,90 para la compra y $1.468 para la venta.

Dólar Tarjeta

El tipo de cambio aplicable para compras con tarjeta se ubica en $1.846 hoy, reflejando el dólar turismo.

Riesgo País: Indicadores Actualizados

El riesgo país, un indicador relevante para evaluar la percepción de riesgo en la inversión, se sitúa en 510 puntos básicos este jueves 19 de febrero.