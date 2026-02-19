Temporal en el Sudeste Cordobés: Destrucción, Evacuaciones y Rutas Cortadas

Un potente temporal que azotó el sudeste cordobés y el sur santafesino ha dejado un panorama desolador, con evacuados, casas dañadas, cortes de energía y carreteras obstruidas. Las autoridades están actuando para mitigar las consecuencias.

Durante la tarde-noche del miércoles, un intenso temporal provocó estragos en varias localidades del sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. El fenómeno climático generó múltiples problemas: evacuaciones, daños severos en viviendas, interrupciones en el suministro eléctrico y accidentes de tránsito por la caída de árboles.

Operativo de Emergencia en Córdoba

El Gobierno de Córdoba activó un operativo de asistencia a través de la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Seguridad. Las localidades afectadas, especialmente en los departamentos Marcos Juárez, Unión y Roque Sáenz Peña, fueron el foco de atención para las evaluaciones iniciales que revelaron techos volados, calles inundadas y cortes de electricidad por varios puntos de la región.

Colonia Bremen: El Epicentro de los Daños

Colonia Bremen, en el departamento Marcos Juárez, sufrió el impacto más severo. Allí, 11 viviendas fueron declaradas como pérdidas totales y 40 personas fueron evacuadas al SUM municipal. Además, se reportaron daños estructurales en calles, falta de energía eléctrica y problemas de comunicación.

Situación Crítica en Los Surgentes

En Los Surgentes, el jefe de Bomberos, Gonzalo Peñaloza, describió una “alta demanda operativa” debido a incidentes casi simultáneos ocurridos tras el pico de la tormenta a las 20:30. Dos personas con politraumatismos fueron trasladadas al hospital tras un accidente en la ruta, sumándose a otros incidentes de vuelcos y despistes.

Afectaciones en Otras Localidades

Alejo Ledesma

Alejo Ledesma registró 40 milímetros de lluvia acompañados de granizo y fuertes vientos, aunque no se reportaron evacuaciones ni daños significativos.

Justiniano Posse

En Justiniano Posse, las lluvias generaron la caída de árboles y cortes eléctricos sin que se registraran heridos o evacuaciones.

Serrano

La localidad de Serrano, en el departamento Roque Sáenz Peña, también fue afectada por vientos intensos que dañaron viviendas y provocaron interrupciones temporales en el suministro de servicios básicos.

Impacto en Santa Fe

El sur de Santa Fe no quedó exento de las consecuencias del temporal. En la ruta nacional 9, entre Tortugas y Armstrong, se registraron accidentes por ramas caídas y colisiones en la autopista Buenos Aires-Córdoba, provocando cortes en ambos sentidos.

Despliegue de Recursos y Protocolo de Seguridad

Bomberos, fuerzas policiales y equipos de emergencia han sido movilizados en distintas localidades para evaluar daños y brindar asistencia. Las autoridades han solicitado a la población que evite desplazamientos innecesarios y permanezca informada ante la continuidad de condiciones climáticas adversas.