Corea del Sur sentencia a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol por insurrección tras declarar ley marcial en 2024

Yoon Suk-yeol: El Expresidente Surcoreano en el Ojo del Huracán

El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido condenado por tráfico de influencia y abusos de poder, en un caso que agita la esfera política del país.

Un tribunal surcoreano ha dictado una sentencia contra Yoon Suk-yeol, hallándolo culpable de múltiples delitos, incluyendo abuso de poder y la planificación de una insurrección. Esta decisión se produce en el marco de un complejo panorama político que ha puesto a prueba la estabilidad democrática del país.

Un Intento de Golpe Fugaz

En diciembre de 2024, Yoon declaró la ley marcial, intentando tomar control de las fuerzas armadas para consolidar su poder. Este intento de golpe solo duró seis horas, pero desató una crisis política sin precedentes, culminando en la derrota de su partido en las elecciones posteriores.

Consecuencias Legales

Los fiscales argumentaron que la declaration de ley marcial era «inconstitucional e ilegal», subrayando que socavó el funcionamiento de organismos esenciales como la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral, poniendo en riesgo el orden democrático de la nación. En Corea del Sur, la pena por organizar una insurrección puede llegar a ser la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, y el Ministerio Público había solicitado la primera opción en su caso.

Un País Dividido

La audiencia en la que se emitió la sentencia atrajo una fuerte presencia policial, así como manifestaciones de apoyo hacia Yoon, reflejando la profunda polarización de la sociedad surcoreana en torno a su figura. Durante su régimen, la ley marcial implementada por el expresidente suspendió el Parlamento y los sindicatos, además de imponer censura a los medios. A pesar de la gravedad de los cargos, Yoon ha mantenido que su actuación estaba justificada y que tenía la autoridad presidencial para declarar la ley marcial como respuesta a los bloqueos de su administración por parte de partidos opositores.

Biografía de Yoon Suk-yeol

Nacido en Seúl en 1960, Yoon Suk-yeol es un exfiscal que ganó notoriedad por su lucha contra la corrupción, especialmente durante el escándalo que afectó a la expresidenta Park Geun-hye en 2016. Se unió a la política como candidato del Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022, donde derrotó a su rival por un estrecho margen. Su campaña se centró en la promesa de combatir la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones nacionales. Sin embargo, las expectativas de sus electores se vieron opacadas por los numerosos escándalos que rodearon a su administración.

