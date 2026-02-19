Galería: Paro General de la CGT en Protesta contra la Reforma Laboral de Milei

El paro general convocado por la CGT ha transformado el paisaje urbano, limitando notablemente el movimiento en las calles y afectando el transporte público. Las escenas reflejan el impacto de esta medida de fuerza, que comenzó a la medianoche.

Escenas de un Día Sin Actividad

Desde la cero hora del paro general, diversos sectores de Argentina se han visto afectados. Las calles de Constitución, tradicional punto de encuentro, muestran colas y un movimiento escaso de personas, contrastando drásticamente con los días laborales habituales.

Transporte Público: Un Caos Controlado

A pesar del llamado a paro, algunas líneas de colectivo, como la 51, lograron mantener sus servicios, aunque la mayoría de los trabajadores del transporte se unieron a la medida de fuerza. La ausencia del servicio de trenes ha exacerbado la situación, dejando a muchos viajeros varados.

Basura Acumulada en las Calles

La falta de recolección de residuos es otro de los efectos visibles del paro. Los contenedores de basura se encuentran desbordados, lo que genera un entorno poco higiénico y un notable malestar en la ciudad.

Tráfico y Aeropuertos

La circulación vehicular en el Puente Pueyrredón es notablemente escasa, mientras que en el aire, Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos. La combinación de estas interrupciones genera un panorama poco habitual en la dinámica de la ciudad.

La Naturaleza del Paro

La justa reivindicación de derechos laborales es el motor detrás de esta medida de fuerza, que ha llevado a los trabajadores a las calles en busca de mejores condiciones. A lo largo del día, la situación seguirá generando un fuerte eco en la sociedad y en los medios de comunicación.