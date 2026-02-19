¿Amenaza Cuántica para el Bitcoin? Descubre la Verdad

Un nuevo análisis de CoinShares tranquiliza al ecosistema cripto, asegurando que el riesgo cuántico para Bitcoin no es inminente ni crítico.

Un informe reciente de la firma de inversión CoinShares ofrece un panorama optimista respecto a los temores sobre la computación cuántica y su posible impacto en Bitcoin (BTC). A medida que se intensifica el debate sobre si estos avances podrían comprometer la seguridad de la criptomoneda, la firma asegura que, por ahora, no hay motivo para la alarma.

El Mito del Riesgo Cuántico

En las últimas semanas, se han alzado voces en los mercados digitales que advierten sobre un hipotético «riesgo cuántico» para Bitcoin. Esta preocupación radica en la posibilidad de que computadoras cuánticas avanzadas logren eludir los algoritmos criptográficos que resguardan las claves privadas y las transacciones dentro de la red.

Sin embargo, el análisis de CoinShares relativiza esta noción. De acuerdo con el informe, la tecnología cuántica actual está lejos de alcanzar la potencia necesaria para amenazar la funcionalidad de Bitcoin. Aunque se reconoce la existencia de esta posibilidad, se aclara que es más una consideración a largo plazo que una amenaza inminente.

Potencia Cuántica: ¿Cuánto Hay?

El estudio también subraya que las computadoras cuánticas más avanzadas en la actualidad serían entre diez mil y cien mil veces menos potentes de lo necesario para comprometer el esquema criptográfico de Bitcoin. Por ello, los especialistas creen que los riesgos relevantes podrían comenzar a materializarse a partir de la década de 2030 o más tarde.

A pesar de las inquietudes que persisten entre algunos entusiastas de la tecnología, la mayoría de los expertos coinciden en que la red de Bitcoin tiene la capacidad de adaptarse y fortificarse en términos de seguridad cuando lo requiera, evitando interrupciones abruptas.

Vulnerabilidades Limitadas

Según el análisis, alrededor de 1,7 millones de BTC, lo que representa aproximadamente el 8% de la oferta total, se encuentran en direcciones antiguas donde las claves públicas son visibles en la cadena de bloques, lo que teóricamente podría ser un punto de vulnerabilidad ante una tecnología cuántica avanzada.

A pesar de esto, el riesgo se considera limitado, dado que la mayoría de las direcciones modernas ocultan esta información hasta el momento de la transacción. En un caso extremo de ataque, los expertos estiman que la cantidad de Bitcoin que realmente podría verse afectada sería mínima, sin causar un impacto significativo en el mercado.