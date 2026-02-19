La Justicia ordena el desalojo de Fate, pero se suspende por motivos de seguridad

La emblemática empresa de neumáticos Fate ha decidido cerrar su planta en Virreyes, lo que ha resultado en la desvinculación de 920 empleados. Esta decisión ha generado un conflicto laboral significativo y tensión en la comunidad.

La icónica fabricante de neumáticos Fate informó sobre el cierre definitivo de su instalación en Virreyes, San Fernando, con el despido de 920 trabajadores. Esta situación desencadenó protestas y un conflicto gremial de gran envergadura. La Justicia ha intercedido, ordenando el desalojo inmediato de los operarios que aún permanecen en la planta, aunque por razones de seguridad, esta acción no se llevará a cabo de inmediato, según fuentes de Noticias Argentinas.

Detrás de la Decisión de Cierre

Un fallo del Juzgado de Garantías número 4, emitido el miércoles, instruyó el “inmediato desalojo y lanzamiento del inmueble en Almte. Blanco Encalada 3003” y su restitución a sus propietarios. No obstante, el texto aclara que esta medida no restringe el derecho de los trabajadores a manifestarse fuera del establecimiento.

Derecho a la Protesta y Uso de Fuerza Pública

La resolución judicial enfatiza que el uso de la fuerza pública debe ser “estrictamente necesario” y no debe limitar el derecho de los manifestantes a ejercer su protesta pacíficamente.

Intervención del Gobierno Nacional

El miércoles por la tarde, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, estableció una conciliación obligatoria por 15 días para abordar el conflicto generado por la decisión de Fate.

Razones Detrás de la Orden Judicial

El fiscal Marcelo Fuenzalida justificó la medida alegando que era fundamental recuperar la planta, tras verificarse la ocupación violenta de varias áreas, además de daños en el perímetro de la instalación.

Respuesta de la Empresa y Seguridad en la Planta

Días antes, Fate había anunciado la cesación total de actividades en la planta y prometió a sus empleados el pago correspondiente de las indemnizaciones legales. Ante el aumento de la conflictividad, la empresa tomó medidas de refuerzo en la seguridad privada para prevenir posibles daños.

Situación Actual y Vigilancia Policial

Mientras tanto, la Policía Bonaerense se encuentra en las cercanías del establecimiento, aunque por el momento no se ha llevado a cabo el desalojo, manteniendo una situación delicada que afecta a casi mil familias en la región.