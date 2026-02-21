Estudiantes secundarios: nuevo límite de 20 faltas anuales

El gobierno porteño implementa cambios significativos en la normativa escolar con el objetivo de promover la asistencia de los estudiantes y mejorar su desempeño académico.

En una nueva medida destinada a combatir el ausentismo en las aulas, las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires han decidido reducir el límite de faltas anuales permitidas en las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, de 25 a 20. Esta iniciativa, que afecta a unos 200 mil alumnos, forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y tiene como meta reestructurar el actual reglamento académico.

La urgencia de esta decisión se fundamenta en que cerca de 9 de cada 10 inasistencias no tienen justificación, lo que genera un promedio alarmante de 27 faltas por estudiante al año, es decir, casi dos meses de clases sin asistencia.

Impacto del Ausentismo en la Educación

La tasa de ausentismo en el nivel secundario asciende a 19,6%, lo que plantea serios desafíos pedagógicos. Cada día que un estudiante falta a clase representa una oportunidad de aprendizaje perdida, desestabilizando sus hábitos y comprometiendo su trayectoria educativa.

La normativa anterior permitía acumular hasta 25 inasistencias por año, evaluando la regularidad al finalizar cada bimestre y otorgando cierta flexibilidad a los docentes para aceptar excepciones. Sin embargo, con la nueva regulación, que entra en vigencia este ciclo lectivo, cada estudiante solo podrá faltar un máximo de 20 veces al año, limitando a cinco las inasistencias por bimestre.

Adicionalmente, se eliminarán las excepciones administrativas, lo que significa que no habrá más flexibilidad para situaciones como llegadas tardías reiteradas o vacaciones fuera del calendario escolar. Esta reforma busca que los estudiantes asuman un mayor compromiso con su educación y se reduzcan las falencias académicas.