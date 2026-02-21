Guillermo Michel: ‘La reforma laboral no creará ni un solo empleo’

Guillermo Michel Critica la Nueva Reforma Laboral: Impacto Negativo en los Trabajadores

Guillermo Michel, diputado por Entre Ríos, ha expresado su fuerte oposición a la Ley de Reforma Laboral recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, argumentando que perjudicará a los trabajadores argentinos y a la economía regional.

¿Qué Involucra la Reforma Laboral?

El legislador enfatizó que el nuevo marco legal no solo falla en sus objetivos anunciados, sino que también podría profundizar el desfinanciamiento del sistema previsional. “Esta reforma no creará empleo en la Argentina”, afirmó Michel, quien critica que el gobierno ya ha afectado el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El Desfinanciamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Uno de los aspectos más preocupantes mencionados por Michel es el impacto que tendría el nuevo esquema de indemnizaciones, que se alimenta de recursos de la seguridad social. “Se trata de un desfinanciamiento de las jubilaciones en beneficio de las grandes empresas”, advirtió.

Michel vincula esta reforma con la intención del gobierno de atraer inversiones extranjeras. “Buscan demostrar a los mercados que están realizando reformas estructurales, pero la única forma de sostener este modelo es a través del endeudamiento”, aseguró el diputado.

Consecuencias para las Provincias y Municipios

Según Michel, la reciente caída en la recaudación fiscal está afectando a provincias y municipios. “Desde hace seis meses, el deterioro de la actividad económica se traduce en una disminución de la coparticipación”, explicó, señalando que Entre Ríos y otros territorios sufren las consecuencias más severas.

Particularmente, los sectores agrícolas y alimentarios se ven amenazados por la apertura indiscriminada de importaciones, especialmente en relación al sector avícola y productos lácteos provenientes de países vecinos.

Preocupaciones sobre la Igualdad Fiscal

Michel se pronunció también sobre el artículo 194 de la ley, que, según él, viola el principio de igualdad tributaria. Este punto permitiría a extranjeros naturalizados no pagar impuestos a las ganancias en Argentina, lo cual considera injusto para los ciudadanos y residentes fiscales del país.