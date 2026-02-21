Julio Bárbaro: ‘La reforma laboral es ley de delincuentes y un regreso a la esclavitud’

El analista político Julio Bárbaro ha levantado la voz en contra de la reciente media sanción del proyecto de reforma laboral, calificándola como “una ley de delincuentes” y alertando sobre los peligros de un posible retorno a la esclavitud en el ámbito laboral.

Una ley controversial

Bárbaro no escatima en sus críticas hacia la iniciativa aprobada en Diputados, afirmando que “es horroroso”. Según sus declaraciones en 91.5 La Red FM, el analista sostiene que esta legislación “moderniza” la explotación laboral y plantea la posibilidad de que los grandes empresarios se beneficien de indemnizaciones a costa de los trabajadores.

Impacto en la industria

En cuanto a la situación de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró recientemente, Bárbaro la describe como un indicativo de la “destrucción de la industria nacional”, sugiriendo que estamos en camino de convertirnos en una colonia que sirve a los intereses de otros.

Críticas al kirchnerismo

Profundizando en su análisis, el analista también se refiere al legado del kirchnerismo, afirmando que “Cristina hizo un desastre”. Recuerda que la candidatura de Scioli fue una estrategia que no funcionó, y considera que el actual estado de miseria es un resultado de malas decisiones pasadas. “Después de Alberto Fernández perdíamos jugando a las bolitas”, enfatiza Bárbaro.

La situación actual

El crítico sostiene que el proyecto del actual presidente, Javier Milei, representa una “miseria” que supera las administraciones anteriores. “Muchos pensaban que no podía haber algo peor que Cristina, pero aquí estamos”, enfatiza.

Perspectivas políticas

Respecto a la candidatura de Axel Kicillof, Bárbaro ve potencial en su liderazgo, siempre y cuando logre desprenderse del peso del kirchnerismo y otras figuras controvertidas como Massa. “Es un buen candidato, pero necesita liberarse de esas cargas”, opina.

Preocupaciones sobre el futuro laboral

Finalmente, el analista advierte que los trabajadores despedidos, como aquellos de Fate, pronto reconocerán que las promesas de Milei no se realizan y que la situación empeorará: “Este año, media industria quedará en la calle”, concluye.