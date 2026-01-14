Estudio revela por qué se rechaza la vacuna del Covid y revela un comportamiento inesperado

Más de un año después del inicio de la pandemia, la resistencia a la vacunación sigue planteando serias preocupaciones para la salud pública. Un reciente estudio destaca los temores que llevaron a muchas personas a rechazar la inoculación, revelando una compleja red de desconfianza y preocupaciones.

La resistencia a las vacunas se intensificó durante y después de la pandemia del Covid-19, generando un repunte en enfermedades anteriormente controladas, como el sarampión. Un análisis de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres, publicado en «The Lancet», muestra los miedos detrás del rechazo a la vacunación.

Cambio en las percepciones sobre la vacunación

La rápida campaña de vacunación contra el Covid-19 fue crucial para frenar su propagación, lo que condujo a la relajación de restricciones. Sin embargo, una parte significativa de la población, incluidos algunos referentes públicos, mantuvo una postura negativa hacia las vacunas. El estudio reveló que la reticencia a la vacunación había sido especialmente marcada en comunidades con menor representación étnica y en sectores de la población con menos recursos.

Resultados inesperados en la vacunación

Un hallazgo sorprendente fue que el 65% de aquellos que inicialmente dudaban de la vacuna terminaron inoculándose al menos una vez. Este dato se obtuvo a partir del seguimiento a 1,1 millones de adultos en el Reino Unido, de los cuales un 3,3% expresó cierta vacilación y casi un 0,9% declaró haber rechazado la vacuna.

La evolución de la reticencia

Las encuestas mostraron una disminución significativa en la resistencia a lo largo del tiempo, desde un 7,9% en enero de 2021 a un 1,1% a principios de 2022. Sin embargo, este porcentaje incrementó nuevamente a un 2,3% en febrero y marzo de 2022, evidenciando fluctuaciones en las creencias acerca de la necesidad de vacunarse.

Motivos detrás de la vacilación

La investigación agrupó las razones de rechazo en ocho categorías. Los temores sobre la efectividad y los efectos adversos de las vacunas dominaron las preocupaciones, con un 40,7% de los participantes preocupados por los efectos a largo plazo en la salud. Más del 36% mostró inquietud por los efectos secundarios inmediatos y un 38,9% prefirió esperar a observar el rendimiento de la vacunación en la población.

La percepción del riesgo y la confianza

La percepción de bajo riesgo frente al Covid y la desconfianza hacia los fabricantes de las vacunas también fueron factores determinantes, cuyos índices se duplicaron a lo largo del estudio. Esta tendencia subraya la importancia de la comunicación clara y efectiva sobre las vacunas.

Un seguimiento a largo plazo

El seguimiento a 847.914 participantes reveló que, de aquellos que eran reacios a la vacunación, un 63,8% aceptó vincular sus datos de vacunación, y de este grupo, 15.744 (65%) habían recibido al menos una dosis hasta mayo de 2024. Este dato no solo resalta la potencial apertura hacia la vacunación, sino que también sugiere que los esfuerzos de persuasión podrían estar dando frutos.