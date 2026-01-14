Ganaderos argentinos defienden el acuerdo UE-Mercosur ante críticas de Francia

A medida que se acerca la firma del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea en Paraguay, Francia enfrenta un clima de intensa protesta que cuestiona los productos importados desde Sudamérica.

La tensión se incrementa en Francia ante la inminente firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur. Cuando supermercados de renombre han decidido boicotear los productos sudamericanos, los ganaderos locales aseguran que enfrentan una “competencia desleal”. Desde Argentina, representantes del sector agropecuario defienden la calidad y los estándares de producción establecidos en el tratado.

Unión Europea: Camino Hacia el Acuerdo y Sus Obstáculos

A medida que la Unión Europea se acerca a la firma del acuerdo, críticas y protestas en Francia muestran la complejidad política que rodea este proceso. Productores agrícolas y grandes cadenas de supermercados han manifestado su fuerte oposición, con alegaciones de que la apertura comercial con Sudamérica pondría en riesgo su producción.

Protestas en las Calles de París

Recientes movilizaciones de agricultores y ganaderos franceses se han llevado a cabo en emblemáticas localizaciones como la Asamblea Nacional y los Campos Elíseos. Los sindicatos FNSEA y Jeunes Agriculteurs han liderado estas manifestaciones, alegando que la carne del Mercosur no cumple con los mismos estándares sanitarios y ambientales que los exigidos en Europa.

Acusaciones de Competencia Desleal

Los protestantes argumentan que la diferencia en los costos regulatorios y fiscales en el Mercosur puede llevar a un impacto negativo en los precios internos del mercado europeo. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y rechazo hacia los productos argentinos.

La Respuesta de Argentina: “Carne Natural y Libre de Hormonas”

Desde el sector agropecuario argentino, la defensa es contundente. Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, aseguró que la carne argentina es producida de manera natural. “Nuestros animales pasan la mayor parte de su vida al aire libre, alimentándose de pasto fresco y bebiendo agua limpia”, afirmó en una entrevista reciente.

Argumentos de Calidad y Seguridad Alimentaria

Herrera también destacó que el engorde se realiza en condiciones que respetan el bienestar animal, prohibiendo el uso de hormonas y sustancias de crecimiento. “Podemos garantizar una carne 100% saludable”, enfatizó, cuestionando la validez de los argumentos sanitarios que intentan frenar el acuerdo comercial.

Desafíos y Consideraciones del Acuerdo

Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, subrayó que, a pesar de la firma política del acuerdo, su implementación será gradual. “Cada producto está regulado por cuotas y mecanismos de protección que aseguran que no habrá una apertura descontrolada”, comentó.

El Futuro del Tratado Mercosur – UE

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se posiciona como un hito fundamental en la historia del comercio, abarcando a más de 700 millones de personas y representando un porcentaje significativo del comercio global. Sin embargo, el debate sobre la carne sudamericana refleja no solo una competición comercial, sino también las tensiones internas en Europa, donde el sector agropecuario busca limitar este nuevo marco comercial.