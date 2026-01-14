Milei: ‘La inversión extranjera histórica es negativa’

Argentina: La Economía en Recuperación y sus Desigualdades

La economía argentina ha comenzado a mostrar señales de recuperación tras las recientes políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, pero la manera en que se distribuyen estos avances es altamente desigual. Así lo advirtió Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), al señalar que persisten "ganadores concentrados" y "perdedores persistentes".

Asiain explicó que, a pesar del aumento en los niveles de actividad económica, este repunte no representa un cambio estructural al señalar que los niveles alcanzados son similares a los de los últimos años del mandato de Alberto Fernández.

Los Motores de la Recuperación: Agroindustria, Energía y Minería

Según el economista, los sectores responsables del crecimiento no dependen directamente de las políticas a corto plazo, sino de factores externos como el clima y proyectos de inversión previos. En el caso del agro, subrayó que este sector logra sostenerse a pesar de un mejor tipo de cambio, gracias a una recuperación que se facilita por condiciones climáticas más favorables en comparación con los períodos de sequía anteriores. La energía no convencional también juega un papel crucial. Asiain destacó que Vaca Muerta ha impulsado la producción en el sector petrolero y gasífero, a pesar de retrasos en obras. “Este yacimiento tiene un gran potencial”, afirmó. La minería, particularmente en el ámbito del litio y otros minerales estratégicos, se ha vuelto central debido al interés internacional en estos recursos. Sin embargo, el economista apuntó que el alivio de estas áreas no siempre se traduce en un círculo virtuoso de inversión extranjera, marcando un hecho inédito: “La inversión extranjera es negativa; están saliendo más capitales de los que ingresan”.

Minería y Distribución de Riqueza: Un Modelo en Debate

Al referirse a la minería, Asiain diferenciaba entre las fases de construcción y explotación de los proyectos. Si bien la primera genera empleo, la segunda lo reduce significativamente. Criticó además que el actual esquema de regalías deja muy poco en términos de beneficio para el país, cuestionando: “Las compañías extranjeras apenas dejan el 2-3% en regalías”. Ante este panorama, consideró que se perpetúa un modelo perjudicial que no favorece el desarrollo técnico local. Desde otro ángulo, indicó que la actividad minera ha generado conflictos sociales, especialmente en temas relacionados con el agua, donde muchas poblaciones se ven perjudicadas por la actividad industrial.

El Impacto en los Sectores Vulnerables: Un Análisis Crítico