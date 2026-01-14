Nuevos Límites Tras el IPC de Diciembre

Desde enero y febrero de 2026, importantes actualizaciones en el Monotributo y los mínimos salariales de Ganancias redefinen el panorama tributario para trabajadores y monotributistas en Argentina.

ARCA ha confirmado ajustes significativos en los valores del Monotributo y el Impuesto a las Ganancias a raíz del aumento inflacionario del 2,8% registrado en diciembre. Estos cambios afectan tanto a profesionales independientes como a empleados en relación de dependencia.

Las nuevas tablas oficiales serán publicadas en breve. Las cuotas del Monotributo empezarán a aplicarse desde el 1 de febrero, mientras que los nuevos mínimos de Ganancias ya son efectivos desde el 1 de enero.

Las empresas que han calculado sueldos basándose en las tablas anteriores deberán compensar lo retenido en exceso durante el mes de febrero.

Nuevas Escalas en el Monotributo

Con la actualización, las escalas de facturación anual ahora oscilan entre $10,2 millones en la categoría más baja y $108,3 millones en la más alta. Las cuotas mensuales varían entre $42.368,3 y $1,3 millones para servicios y alquileres, y el límite para la venta de bienes muebles es de $600.614.

Los contribuyentes tienen la posibilidad de recategorizarse según los parámetros de facturación del último año, una vez que las tablas oficiales sean publicadas. El plazo para este trámite se extiende hasta el 5 de febrero. Durante este período transitorio, los monotributistas continuarán pagando según los valores anteriores hasta que se aplique la nueva regulación.

Actualización en el Impuesto a las Ganancias

Los nuevos mínimos de Ganancias comenzarán a regir en la primera mitad de 2026. Específicamente, los solteros empezarán a tributar a partir de un sueldo neto de $2.488.922, mientras que quienes tienen un hijo deberán hacerlo desde $2.692.757. Aquellos con dos hijos comenzarán a ser alcanzados desde $2.896.573 y los casados con dos hijos desde $3.300.726.

Una vez que se implementen las nuevas escalas, las empresas deberán ajustar las retenciones y devolver o compensar lo retenido en exceso en los futuros pagos.

La reciente actualización de ARCA tiene como objetivo adaptar el sistema tributario al contexto inflacionario, afectando así a un mayor número de trabajadores con el Impuesto a las Ganancias y obligando a los monotributistas a revisar sus categorías para evitar inconvenientes.