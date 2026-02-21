Ethereum Prioriza la Seguridad Post-Cuántica para 2026

Ethereum Enfocado en la Seguridad Postcuántica: Un Desafío Vital para 2026

La red Ethereum marca un hito al priorizar la seguridad postcuántica, en respuesta a los potenciales riesgos que presenta la computación cuántica para la criptografía actual.

20.02.2026 • 14:20hs • Seguridad

Una Estrategia Crucial para el Futuro

El 18 de febrero, la Fundación Ethereum lanzó su «Actualización de Prioridades del Protocolo 2026», que establece la seguridad postcuántica como fundamental en su agenda. Esta decisión busca proteger los activos y transacciones del ecosistema de los avances tecnológicos que podrían amenazar la criptografía vigente.

Fortaleciendo la Infraestructura

Para materializar este objetivo, se formará un equipo de expertos dedicados a desarrollar monederos resistentes a ataques cuánticos, así como redes de prueba y programas de investigación con incentivos económicos para impulsar estos avances.

Mejoras Técnicas para una Red Más Eficiente

Además de la seguridad, se planea expandir el límite de gas hasta 100 millones, lo que permitirá un mayor volumen de transacciones por segundo. Esta modificación es esencial para optimizar la escalabilidad de Ethereum, sin depender de soluciones de segunda capa.

El ajuste se suma a la duplicación del límite alcanzada en 2025, donde se pasó de 30 a 60 millones, con proyecciones que indican que podría llegar a 180 millones en 2026.

Ethereum refuerza su seguridad postcuántica como prioridad para 2026.

El Impacto del Fork Glamsterdam

El fork denominado Glamsterdam, previsto para el primer semestre de 2026, tendrá un papel crucial al buscar unificar el ecosistema de capas 2 y mejorar la interoperabilidad entre distintas soluciones.

Un Contexto de Presión

La decisión de priorizar la seguridad postcuántica llega en un momento desafiante, ya que el precio de ETH ha caído más de un 30% en lo que va del año. Este escenario resalta la necesidad de generar un entorno más seguro y confiable para atraer y retener a los inversores.

Con estas iniciativas, Ethereum busca no solo fortalecer su red, sino también restaurar la confianza de sus usuarios y solidificarse como una plataforma capaz de enfrentar futuros desafíos tecnológicos.